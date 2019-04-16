В Кремле отреагировали на данные о рекордном рейтинге популярности Сталина

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал появившиеся данные социологического опроса «Левада-Центра», согласно которому рейтинг одобрения Иосифа Сталина среди россиян побил исторический максимум в этом веке. По его словам, в Кремле пока внимательно не анализировали данное исследование, передаёт РИА Новости.

«Поэтому мне сейчас трудно сказать, что-то здесь сказать, - признался пресс-секретарь Путина. – Сначала нужно ознакомиться с результатами опроса, всё внимательно посмотреть, проанализировать, изучить, понять, как формулировались вопросы», – резюмировал Песков, пояснив, что от формулировок вопросов зависит очень многое, так как порой в самом вопросе уже может содержаться ответ, поэтому к таким исследованиям надо относиться очень осторожно.

Ранее сообщалось, что согласно опросу «Левады-Центра» доля россиян, которые позитивно относятся к Иосифу Сталину, впервые в этом веке превысила 50%.