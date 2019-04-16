В России обещают ввести платные перекрестки

Платные перекрестки могут появиться в некоторых города России, сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявления организации Национальная технологическая инициатива «Автонет».

В организации считают, что инициатива заставит водителей тщательнее выбирать маршрут и решит проблему пробок.

«Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы», — пишет издание.

Эксперты «Автонета» уверены, что нововведение заставит водителей планировать свои поездки заранее и объезжать наиболее загруженные участки, а именно узкие улицы и некоторые дорожные развязки. В организации рассчитывают снизить загруженность дорог при помощи платных перекрестков на 10%.

В качестве примера специалисты организации привели пример опыт Стокгольма, где аналогичная мера позволили сократить пробки на 22%, а также уменьшить количество аварий на 10%.