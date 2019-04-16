В России рассказали, почему Зеленский не признает итоги референдума в Крыму

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в случае своего избрания президентом не признает итоги референдума о воссоединении Крыма с Россией, поскольку это уже стало «политическим ритуалом» для украинских политиков. Об этом сообщил в своем твиттере сенатор Алексей Пушков.

Высказывание прозвучало в ответ на ремарку Зеленского о том, что итоги плебисцита в Крыму не могут быть классифицированы как волеизъявление жителей региона. На что российский сенатор возразил, что высказывание иного характера может стать поводом для «подозрения в измене».

«Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют», — написал Пушков.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, по итогам всенародного референдума. Тогда более 98% граждан полуострова проголосовали за данный шаг. Севастополь после вхождения Крыма в состав РФ получил статус города федерального значения. Запад, Евросоюз и Украина итогов голосование не признали и ввели против России ряд санкций.