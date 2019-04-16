Возвращение Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в организации терактов, попытке вооруженного захвата власти и покушении на руководство Украины, вышла на свободу. Уголовное дело против нее не прекращено, однако она больше не под стражей и имеет возможность сказать свое слово в украинской политике. Правда, сомнительно, что это слово может быть весомым.

За год, который прошел с того момента, как генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал в Верховной раде видеозапись, где Савченко грозилась взорвать украинский парламент, суд так и не смог приступить к рассмотрению дела по существу. Мешали процедурные моменты, активность адвокатов, да и обвинение, похоже, не очень усердствовало, что понятно. Слишком уж очевидно было, что суду придется вынести оправдательный приговор: доказательства по делу были собраны с вопиющими нарушениями закона. Та же видеозапись сделана без согласия Верховной рады, необходимого при проведении оперативных мероприятий в отношении депутата парламента (а таковым Савченко является по сей день). Да и вообще сама фантастическая история с чудовищным терактом и государственным переворотом, затеянными силами двух человек и явного агента СБУ, уж слишком напоминала провокацию украинских силовиков, решавших какие-то свои, сиюминутные пиар-проблемы. В результате дело футболили от суда к суду, лишь продлевая обвиняемым меру пресечения.

15 апреля у всех, и у обвинения, и у защиты, появилась блестящая возможность выйти достойно из складывающейся неприятной ситуации. В этот день истек отведенный законом срок содержания Савченко и Рубана под стражей. Межрайонному суду города Бровары, что в Киевской области, предстояло решить, продлевать или нет этот срок еще на два месяца. В случае, если суд не успевал до 0 часов, Савченко и Рубан, не перестав быть обвиняемыми, освобождались из-под стражи. А дальше оставалось уповать на резоны политические, а не юридические. Следующее заседание должно состояться после выборов президента, каковые, по всем прогнозам, завершатся победой Владимира Зеленского. А он вполне мог пересмотреть дело. Расчет именно на это защита строит совершенно открыто и беззастенчиво.

Адвокат Савченко, Валентин Рыбин опубликовал открытое письмо к Зеленскому, где призвал его, в случае победы закрыть уголовное дело и выпустить обвиняемых, с тем, чтобы те занялись тем, чем занимались ранее: обменом пленными с ДНР. «Освободите их и поручите им эту непростую и важную миссию по возвращению из плена детей Украины. А жены и матери Украины благословят Вас!», — патетически написал Рыбин.

На заседании 15 апреля адвокаты Савченко с блеском использовали предоставленный им шанс. Они проявили немалую изобретательность, чтобы растянуть рассмотрение дела с девяти часов утра до глубокой ночи. Заседание то и дело прерывалось под порой фантастическими предлогами. Чего стоит, например, самоотвод одного из адвокатов, и ожидание новых защитников, которые, даром, что находились у дверей суда, никак не могли за более чем полчаса преодолеть расстояние в несколько метров до судейской комнаты.

В конце концов, наступила заветная полночь и Савченко, по ее выражению, «вошла в зал как свободный человек». Рубану на радостях стало плохо. А сама героиня дня произнесла пламенную речь, из которой публика узнала, что Савченко не собирается уходить из политики, готова ради народа трудиться и не спать шесть суток. «Я это могу, в плену проверяла», — заверила народный депутат.

Суд в Броварах запомнился так же тем, что на нем Савченко совершенно открыто поддержала Зеленского и даже обещала ему помощь. Она разразилась похвалами абсолютно неизвестной величине – команде этого кандидата в президенты, которая, по ее словам, состоит из «молодых и довольно грамотных, образованных людей». «В принципе, я не против, чтоб такая команда была в Украине вместо той команды, которая есть сейчас. С нашей помощью», - сказала Савченко.

Зеленский на ее реверансы и обращения защитников не ответил. Можно предположить, что и не ответит, по крайней мере, до второго тура президентских выборов. Не победить, в складывающейся ситуации, Зеленскому помешает разве что его собственная непозволительная неосторожность. А ей может стать отнюдь не только опрометчивое интервью или участие в дебатах, в процессе которых страна обнаружит, что герой сериала «Слуга народа» и реальный человек, играющий этого героя – не одно и то же. Савченко за короткий срок умудрилась пройти путь от народного кумира до токсичной персоны, с которой отказывалось иметь дело большинство украинских политиков. Связываться с таким человеком Зеленскому невыгодно. Это вовсе не означает, естественно, что он, в случае избрания президентом, точно не помилует Савченко и Рубана. Прекращение заведомо «липового» дела, к тому же заведенного, похоже, с прямой санкции Порошенко, может сыграть на повышение рейтинга Зеленского. И, разумеется, его отказ играть в одной команде с Савченко, не станет крестом на ее политической карьере. Какие сдвиги в украинской политике произойдут при Зеленском пока в высшей степени не ясно. Поэтому никак нельзя исключать, что в новой, сложившейся после выборов, реальности, будут как раз востребованы люди типа Савченко, кажущиеся сейчас безнадежными маргиналами.