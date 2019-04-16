WSJ: Как Россия стала лучшим другом ОПЕК

Только сейчас стало известно, как проходил декабрьский саммит ОПЕК в Вене. Обстановка четыре месяца назад была очень напряженная: цены на нефть рухнули; Иран, Венесуэла и Ливия отказывались ограничивать добычу, а Катар и вовсе вышел из Организации. К этому следует добавить давление президента Трампа, требовавшего от Эр-Рияда не повышать цены на нефть.

О накале страстей на декабрьском саммите ОПЕК говорит следующий, ранее неизвестный широкой публике эпизод. Когда министр энергетики КСА Халид аль-Фалих попросил иранского коллегу Бижана Зангане присоединиться к соглашению об ограничении добычи нефти, тот отказался это делать и обвинил соседей по Персидскому заливу в том, что они заменили иранскую нефть, которую Вашингтон объявил вне закона, своей нефтью.

При этом Занганех показал пальцем на министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который председательствовал на заседании, сказал: «Вы враг моей страны!» и пригрозил приостановить членство Ирана в ОПЕК.

Планировалось, что члены ОПЕК к вечеру достигнут согласия и что на следующий день они встретятся с Россией и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель. Однако компромисс в тот день так и не был найден.

Ситуация казалась безвыходной. Спасение пришло оттуда, откуда его не ждали. Министр энергетики России Александр Новак, тоже находившийся в Вене, улетел домой за указаниями. Днем ранее у него состоялся жесткий разговор с Фалихом, который настаивал на том, чтобы КСА и Россия снизили добычу на одинаковый объем. Новак же соглашался только на сокращение в два раза меньше, чем у Эр-Рияда.

В Петербурге Александр Новак получил согласие российского президента на более крупное, чем оговаривалось ранее, снижение добычи нефти Россией. Он также получил указание вернуться в Вену и спасти саммит.

На встрече с Халидом аль-Фалихом Александр Новак согласился снизить добычу на такую же величину, как и Саудовская Аравия, в обмен на обещание оставить Иран в покое и не требовать от него снижения добычи. Аравийский министр вернулся в зал заседаний в хорошем настроении: саммит, а возможно и сам нефтяной картель были спасены.

Wall Street Journal (WSJ) считает саммит в Вене в конце 2018 года поворотным моментом, после которого Россия, ранее не сотрудничавшая с нефтяным картелем, стала его незаменимым партнером. Это решение позволило Москве поднять свой авторитет на почти двухтриллионном нефтяном рынке и усилить влияние на Ближнем Востоке.

«Россия сейчас стала терапевтом ОПЕК»,- считает главный экономист RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Халид аль-Фалих недавно пошутил, что с Александром Новаком он в последнее время встречается чаще, чем с некоторыми коллегами по аравийскому правительству. В прошлом году они, например, встречались 12 раз!

На майском саммите ОПЕК Фалих и Новак скорее всего обсудят двусторонние отношения и примут решение, стоит ли переводить на формальную основу то, что сейчас является временным соглашением.

Альянс между Россией и ОПЕК начался более двух лет назад с назначением трех новых исполнителей на важные посты. Саудовский кронпринц Мухаммед начал активнее участвовать в энергетической политике королевства. Летом 2016 года он заменил министра энергетики Али аль-Найми на Фалиха.

В Москве нефтяной стратегией на международной арене по поручению президента Путина занялся Александр Новак, а от ОПЕК главным переговорщиком стал новый генсек Мохаммед Баркиндо. В конце года ОПЕК и Россия договорились сократить добычу «черного золота».

Прошлогоднее сокращение стало вторым. Снижение началось в январе. Такого удачного начала года у ОПЕК не было более трети века – цены на нефть за три месяца поднялись на 30%. Саудовская Аравия снизила добычу даже больше, чем должна по соглашению, а вот Россия пока отстает от графика: снижение добычи составило 130 тыс. бар./сутки вместо планировавшихся 230 тыс. Однако Эр-Рияд претензий к Москве не выдвигает. Объяснение такой терпеливости простое – Аравии нужна поддержка России на международной арене. По словам одного из высокопоставленных чиновников Министерства энергетики КСА, на которого ссылается WSJ, королевство не может позволить себе «потерять» поддержку Москвы.