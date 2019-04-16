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Жириновский рассказал, должна ли Россия возвращаться в ПАСЕ

Москва, 16.04.2019

Депутат нижней палаты российского парламента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, должна ли наша страна возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По его мнению, этого нельзя делать ни на каких условиях. Более того, он считает, что Россия должна, как можно скорее заявить о выходе из этой организации, передаёт РИА Новости.

«Ни под каким видом возвращаться в ПАСЕ нельзя, – подчеркнул Жириновский. – Они нас там оскорбляли, поливали грязью 25 лет. А мы сейчас должны возвращаться? Нет, нет и ещё раз нет».

Поэтому, как пояснил лидер ЛДПР, позиция его фракции – выйти из Совета Европы уже этим летом.

«Выйти и забыть эту организацию, она совершенно не нужна России. Даже в Страсбурге, где штаб-квартира, никто ничего не знает про неё, она никому не интересна нужна. ПАСЕ сейчас заинтересована в России, но лишь для того, чтобы получить от нас взносы. А это, 30 млн евро в год. Покататься по другим странам бесплатно за русские деньги, да еще русских поливать грязью. Нет, хватит», – резюмировал Жириновский.

Напомним, ПАСЕ на апрельской сессии приняла резолюцию, в которой призвала нашу страну сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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