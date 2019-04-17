Греф рассказал, при каком условии Сбербанк ликвидирует банкоматы

Глава Сбербанка России Герман Греф крайне скептично отнесся к идее Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка для борьбы с "зарплатным рабством". По словам главы компании, эти предложения плохо «продуманы», передает «Интерфакс».

"Если комиссионных не будет, то можно спросить: как очень дорогая сеть терминальных устройств будет оплачиваться? Поэтому я за то, чтобы прежде чем с какими-нибудь заявлениями выступать, сначала надо все моментальные и долгосрочные последствия просчитать, а потом озвучивать", - сказал он. "Если есть "зарплатное рабство", то мы с вами - рабы зарплаты, получается. Если вы чувствуете себя рабом, то давайте на такую терминологию перейдем. Знаете, я за то, чтобы чиновники высокого уровня, прежде чем что-то говорить, сначала взвешивали свои слова", - добавил Герман Греф.

По его словам, озвученные ФАС идеи - это "не совсем просчитанные заявления, потому что если это произойдет, то это очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматов". "Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что будут очереди за этой услугой. Здесь ровно такая же история", - отметил глава Сбербанка.

Система, которую предложил замглавы ФАС, функционирует в Великобритании, однако там она не вызывает таких вопросов, как в России, благодаря правильному перераспределению interchange, хотя в целом все равно довольно негативно влияет на сеть терминалов, постепенно сокращая ее, рассказывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Термин "зарплатное рабство" действительно грубоват и преувеличивает тот дискомфорт, который в действительности испытывают граждане.

Однако наличие большой комиссии за снятие наличных действительно снижает качество жизни тех граждан, которые являются обладателями карт банков с не такой развитой терминальной системой, какая есть, к примеру, у Сбербанка, констатирует банкир. Поправка по поводу выплат зарплаты, которая скоро будет внесена, и без того несколько ударит по прибыли банковского сектора, уверен Андрей Люшин. Но эта поправка привязана непосредственно к "зарплатной" проблеме, а снятие наличных с карты - нет.

Так что, считает эксперт, инициатива Грефа верна - если исчезнут комиссии, с российской терминальной сетью в целом будет происходить то же, что и с британской: она начнет сокращаться за неимением достаточных средств для обслуживания, что вызовет только больший дискомфорт граждан.

Между тем, добавляет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, предложенная ФАС инициатива не могла не вызвать реакции именно у Сбербанка. По данным ЦБ, по состоянию на первый квартал 2019 года общее число ATM в России оценивается в 129,26 тыс. единиц, из них 76 тысяч - это банкоматы, принадлежащие крупнейшему розничному банку страны. То есть фактически Сбер контролирует более половины всего рынка и его доля постоянно растет.

Госбанк является одним из немногих участников банковской системы, который активно инвестирует в развитие собственной сети устройств для снятия наличных, причем, речь идет как средствах, выделяемых на технологическое совершенствование путем установки устройств для бесконтактного считывания карт, которыми всего за пару лет был оснащен каждый второй банкомат Сбера, и новейшей системы сканирования лица клиента, так и численного роста. И эти инвестициии необходимо возвращать за счет комиссий, объясняет аналитик.

Интересно еще и то, продолжает Алексей Антонов, что в целом количество ATM в России неуклонно снижается с начала кризиса. Максимальное значение по численности парк банкоматов достиг в ноябре 2014 года, тогда их было 140,38 тыс., таким образом менее чем за 5 лет выведено из эксплуатации почти 10 тыс. устройств. Причины просты: ЦБ активно сокращает численность кредитных организаций, какая-то часть банкоматов в рамках конкурсного производства продается с молотка в интересах кредиторов банков-банкротов, какая-то попросту сдается на металлолом. При этом даже крупнейшие банки сейчас активно списывают старые устройства, а новые закупают крайне неохотно, поскольку содержание большого парка чревато высокими затратами на инкассацию и техническое обслуживание - развивать онлайн- и мобильный банкинг значительно дешевле.

С учетом того, что сейчас Visa и MasterCard уже запустили в пилотном режиме услугу снятия наличных с карт на кассах торговых сетей, в перспективе 2-3 лет количество банкоматов за их невостребованностью и дороговизной может сократиться еще на 25-30%, прогнозирует Алексей Антонов. Для Сбербанка это не самая хорошая новость с точки зрения окупаемости инвестиций в развитие собственного парка ATM, но это в больших городах, а в большинстве населенных пунктах других способов снятия наличных, кроме как с ипользованием его устройств, просто нет.

Инициатива ФАС по факту способна лишить крупнейший госбанк его "запасного аэродрома", то есть регионов, где он занимает доминирующее положение и практически не имеет конкурентов, уверен эксперт. Ведь тогда его бизнес на банкоматах и комиссиях при использовании карт других банков просто станет нерентабельным и огромный парк ATM начнет генерировать убытки. Самое грустное заключается в том, что продать даже часть банкоматов в таком случае будет некому.

Создание и содержание банкоматной инфраструктуры – достаточно дорогое удовольствие для любого банка, начиная от закупки самих устройств и заканчивая расходами на связь, сигнализацию, страхование и инкассацию, признает и управляющий Санкт-Петербургский филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина. Снятие наличных бесплатно в банкоматах «своего» банка обусловлена тем, что банк зарабатывает на остатках на счете и других сервисах банка, которые использует клиент.

Другими словами, объясняет эксперт, нужно понимать, что расходы на создание и содержание банкоматных сетей должны как минимум окупаться и приносить прибыль. И уж тем более не нужно связывать проблематику «зарплатного рабства» и бесплатного снятия наличных в «чужих» банкоматах. «Зарплатное рабство» - это когда у сотрудника организации нет выбора при определении обслуживающего банка в большинстве случаев потому, что так удобнее или выгоднее самому работодателю. То есть смысл в том, объясняет Елена Веревочкина, чтобы сотрудник имел право выбора банка для начисления заработной платы. При этом выбор в пользу того или много банка со стороны сотрудника может быть основан на различных факторах, в том числе и наличие банкоматов, но далеко не всегда.

В последнее время для клиентов банков становится приоритетней наличие в банке хороших удаленных сервисов, интернет-банка, дополнительных льгот, скидок, привилегий, бонусных программ и пр. В любом случае, говорит банкир, это вопрос конкуренции банков на рынке, а наличие широкой банкоматной сети всегда являлось существенным конкурентным преимуществом, именно для этого банки и создают банкоматные сети. Банки, которые имеют небольшую банкоматную сеть и стремятся привлечь как можно больше зарплатных клиентов или обеспечить дополнительный сервис бесплатного снятия наличных в банкоматов других банков, договариваются на коммерческой основе с крупнейшими игроками рынка. Это очень распространенная практика. В этом случае все участники процесса получают свою выгоду.