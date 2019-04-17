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«Брат «Посейдона»: Россия испытает новый морской беспилотник

Москва, 17.04.2019

В 2021 году пройдут испытания сверхдальнего морского беспилотника «Сарма», рассказал руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Уточняется, что испытания пройдут в Белом море, а сам беспилотник предназначен для Северного морского пути.

Строительство и проектирование беспилотника «Сарма» выполняет центральное конструкторское бюро «Лазурит» из Нижнего Новгорода.  На новом аппарате отсутствует ядерный двигатель, но предусмотрена анаэробная силовая установка.

Как сообщил Денисов, к «эксперименту в северных морях будут подходить поэтапно». 

«Предварительные испытания в рамках первого этапа запланированы на 2021 год в акватории Белого моря», – рассказал руководитель. Он уточнил, что в текущем году завершается этап технического проектирования, а с июля начнутся работы по изготовлению демонстратора.

В ходе эксперимента планируется продемонстрировать возможности аппарата «пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования атомной силовой установки».

«Автономность получается около трех месяцев. Аппарат делается в модульном исполнении», – добавил Денисов. Данный факт позволяет говорить о том, что «Сарма» станет неким гражданским аналогом подводной боевой системы «Посейдон».

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