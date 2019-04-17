По ливийской столице нанесен ракетный удар

В результате удара несколькими ракетами по столице Ливии городу Триполи, погибло четыре человека, 23 получили ранения, пишет ливийская газета The Libya Observer, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает СМИ, ответственность за удары лежит на подразделениях командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара.

В свою очередь ЛНА, отрицает данные обвинения, заявив, что не причастна к обстрелу гражданских объектов в Триполи и за прошедшую ночь армией не использовалось тяжелое вооружение для военных операций.

Глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди возложил всю ответственность за обстрелы жилых кварталов Триполи на действующие в ливийской столице группировки. Представитель ЛНА заявил, что военные силы в Триполи использовали для обстрелов установки «Град» с тем, чтобы обвинить затем ливийские силы под командованием Хафтара.

Напомним, ситуация в Ливии обострилась с начала апреля, когда маршал Ливийской национальной армии Халиф Хафтар принял решение наступать на Триполи для «освобождения от террористов».

Ранее Ливия перестала функционировать как единое государство с 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи.