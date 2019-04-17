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Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации группы «ГАЗ»

Москва, 17.04.2019

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который является основным владельцем группы «ГАЗ», предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за санкций США. По его словам, в настоящее время переговоров с OFAC (подразделение американского финансового ведомства, отвечающее за правоприменение в области санкций) относительно условий отмены ограничительных мер не ведётся, передаёт агентство Bloomberg.

«Группа «ГАЗ» может обанкротиться и быть национализирована», - сказал Дерипаска в ходе интервью в штаб-квартире компании, отметив, что даже в случае национализации «ГАЗа» тысячи сотрудников компании могут остаться без работы.

Также Дерипаска пообещал, что готов сократить свое присутствие в капитале группы, отметив, что в настоящее время успех переговоров с Минфином США маловероятен.

Напомним, 13 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что «ГАЗ» контактирует с OFAC. Но, как утверждает Дерипаска, в настоящее время все контакты заморожены.

В свою очередь эксперты Bloomberg подчёркивают, что пока «ГАЗ» работает по лицензиям, выданным OFAC. Они также позволяют другим компаниям продолжать сотрудничество с группой «ГАЗ». Однако уже в июле этого, когда срок действия лицензий истечёт, любая компания, которая продолжит работать с группой, будет оштрафована.

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