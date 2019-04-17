«Диасофт»: архитектурный подход в основе омниканальной цифровой платформы

Лидеры рынка при переходе в цифру

Сегодня и в России, и в мире по темпам внедрения современных цифровых решений среди всех секторов экономики лидируют отрасли телекоммуникаций и финансов. По оценкам международных исследовательских и консалтинговых компаний, Россия опережает большинство стран, демонстрируя глубокий уровень проникновения цифровых технологий в работу телекоммуникационного и финансового секторов.

Компания «Диасофт» работает на финансовом рынке с банками, страховыми и инвестиционными организациями. За последние десять лет компания инвестировала значительные ресурсы в создание и развитие омниканальной цифровой платформы, в продвижение идей и технологий цифровой трансформации.

Цифровая трансформация и архитектурный подход

Цифровая трансформация предполагает отказ от привычного, классического взаимодействия с клиентами и перевод всех продуктов и сервисов в цифровые каналы: смартфон, компьютер, терминал самообслуживания и т. д.

Для поддержки перехода бизнеса в цифру «Диасофт» рекомендует опираться на идею Gartner о необходимости создания архитектурных решений нового поколения — двухскоростных цифровых платформ, включающих быстро развивающийся фронт-офис и стабильно работающий бэк-офис.

Ключевой момент в построении правильной архитектуры — создание единого бизнес-процессного движка, поддерживающего не только процессы обслуживания клиентов, но и внутренние банковские процессы. 80% всей функциональности сосредоточено в бэк-офисных системах, в правильной архитектуре доступ к этой функциональности должен осуществляться через бизнес-процессы. Задача фронт-офисных систем — обеспечить быструю и стабильную отработку бизнес-процессов, опираясь на бэк-офис, в котором есть вся необходимая функциональность. Доступ к процессам должен осуществляться через различные каналы: к одним — только из одного канала, к другим — из многих.

В генотипе «Диасофт» — вендор, но рынок задает новые правила

Цифровая трансформация — это зона инноваций, где нет места коробочным решениям. Для удовлетворения потребностей клиентов при переходе в цифру нам приходится пересматривать как процессы разработки продуктов, так и подходы к взаимодействию с банками в ходе реализации проектов. Составляющая разработки в проектах «Диасофт» существенно увеличилась. На практике мы вынуждены встраиваться в процесс трансформации банков, выяснять и формулировать их потребности и совместно разрабатывать необходимое решение, базируясь на наших платформах.

Это вынужденная трансформация бизнеса вендора из классической модели поставки готовых решений в консалтинговую. При этом в своем генотипе мы остаемся вендором и стремимся предложить рынку продукт, который для финансовых организаций был бы на порядок дешевле, чем собственная разработка.

Фронты — как главное конкурентное преимущество в бизнесе

Если говорить о спросе на конкретные ИТ-решения для поддержки цифровой трансформации, то сейчас, конечно, на первом плане фронт-офисные системы, которые позволяют банкам зарабатывать деньги в цифровой среде. Их можно разделить на два типа — кредитные и операционные. Задача кредитных фронтов обеспечить быструю выдачу разных видов кредитов, так как. скорость принятия решения о выдаче кредита является основным конкурентным преимуществом банка. Задача операционных фронтов — создать среду, в которой при возникновении контакта сотрудника банка с клиентом получилось бы отработать с клиентом по максимуму. Во взаимодействии сотрудника банка с клиентом face to face есть два ключевых момента: во-первых, мотивировать сотрудника, чтобы ему было интересно продавать, а во-вторых, создать ему условия, чтобы он мог продавать эффективно, причем не только банковские продукты, но и кросс-продукты партнеров.

Новые технологии поддержат «неубиваемость» ИТ-решений

Решая задачу цифровой трансформации, нельзя игнорировать новые технологии, применение которых сегодня становится приоритетным во всех отраслях экономики и в мире, и в России. Все более востребованными становятся микросервисные архитектуры, именно они способны обеспечить суперустойчивость, «неубиваемость» ИТ-решений, которые поддерживают гарантированный, бесперебойный доступ к продуктам и услугам организации.

Все идут в цифру!

Скорость сегодня — одна из ключевых составляющих успеха в любом бизнесе. И если раньше выпуск нового банковского продукта допустимо было растянуть на месяцы, сегодня счет идет на одну-две недели. Мы убеждены, что с существующим темпом развития бизнеса и жизни в целом единственный выход — идти по пути инноваций и переориентации ИТ-архитектуры в сторону цифры.