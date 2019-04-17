Германская экономика соскальзывает в ямку

Драматический спад

Начнем с цифры, которая упоминается в большинстве публикаций: в феврале 2019 германская промышленность получила на 4,2% меньше новых заказов, чем в январе. При этом объем заказов из-за рубежа снизился и вовсе на 6%. Если же сравнить нынешний февраль с тем же месяцем прошлого года, спад составит пугающие 8,2%.

Таких плохих показателей в Германии не видели с 2009 года. Ряд крупных производителей в различных отраслях (в том числе BMW) уже заявили о том, что объем выручки в текущем году, скорее всего, уменьшится по сравнению с предыдущим. Разработанный исследовательским институтом Ifo индекс оценки текущей ситуации и ожиданий германского бизнеса демонстрирует в сфере промышленности непрерывное падение с августа 2018 года.

Но, может, проблема затрагивает только промышленность? На самом деле, макроэкономические показатели также не внушают оптимизма. Если в 2017 году внутренний валовый продукт вырос на 2,5%, то в 2018 году этот показатель сократился почти вдвое – до 1,4%. Прогнозы на 2019 год постоянно корректируются: осенью федеральное правительство исходило из роста в 1,8%, в начале года снизило этот показатель до 1,0%, а в начале апреля сократило его еще вдвое – до 0,5%. Прогноз Международного валютного фонда не слишком отличается в лучшую сторону – он предполагает рост на 0,8%.

Естественно, опубликованные показатели вызвали весьма острую реакцию как в немецких, так и в мировых средствах массовой информации. «Ситуация шокирующе плохая», «Спад особенно сильно ударил по Германии», «Промышленность уснула» - кричат газетные заголовки. Получается, ФРГ стоит на пороге экономического кризиса?

Не все так плохо?

Здесь имеет смысл остановиться и вспомнить одну банальную истину: развитие экономики – сложный, неравномерный процесс, который описывается множеством показателей. При помощи грамотного подбора нужных цифр из общей совокупности можно при желании доказать практически что угодно. Если же посмотреть на ситуацию в целом, она окажется отнюдь не столь драматичной, как на первый взгляд.

К примеру, германский экспорт в феврале 2019 года снизился по сравнению с январем на 1,3%. Но если сравнить его с февралем 2018 года, то окажется, что он вырос на 3,9%. В 2018 году экспорт, опять же, вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, а сальдо внешней торговли осталось положительным, хотя и сократилось. Рост внутреннего валового продукта, конечно, не впечатлял своим размахом, однако присутствовал – и, что более важно, этот рост был непрерывным на протяжении всех последних лет. Безработица в ФРГ сравнительно низкая, около 5%, и имеет тенденцию к дальнейшему плавному снижению. Государственный бюджет в прошлом году сошелся с профицитом – ситуация, которая казалась исключительной еще лет пятнадцать тому назад, а сегодня стала нормой. Да и деловой мир настроен не так пессимистично, как может показаться: по данным маннгеймского института ZEW, индекс ожиданий игроков финансового рынка демонстрирует устойчивый рост, хотя и остается пока ниже средних показателей.

Большой трагедии в происходящем не видят и эксперты. Так, глава Бундесбанка Йенс Вайдманн обозначил ситуацию как «конъюнктурную ямку» и заявил, что не видит оснований для беспокойства – о серьезной рецессии речь не идет. Такой же точки зрения придерживаются и сотрудники крупнейших германских исследовательских центров, «консилиум» которых заявил 4 апреля 2019 года: «Немецкая экономика находится в фазе охлаждения (…) Однако опасность ярко выраженной рецессии с падением ВВП на протяжении нескольких кварталов следует считать незначительной».

Еще больше оснований для оптимизма дает сравнение нынешней ситуации с той, в которой находилась германская экономика каких-нибудь пятнадцать лет назад. В 2003 году один из лучших отечественных специалистов в своей области, Борис Ефимович Зарицкий, опубликовал книгу под красноречивым названием «Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз». Прогнозы автора были достаточно мрачными, и на то имелись серьезные основания – спад ВВП, безработица, превышавшая 10%, непрерывный бюджетный дефицит и сопровождавший его рост государственного долга… Сегодня мы можем видеть, что пессимистический прогноз не оправдался, а нынешние сложности кажутся незначительными на фоне недавнего прошлого.

Тем не менее, негативные тенденции в германской экономике действительно существуют.

Факторы – глобальные, но краткосрочные

У наблюдаемого спада есть вполне реальные причины – и их истоки следует искать за пределами государственных границ ФРГ. Дело в том, что германская экономика весьма зависима от экспорта – пожалуй, в большей степени, чем другие крупнейшие экономики мира. В 2018 году ВВП страны составлял почти 3,4 трлн. евро, экспорт – более 1,3 трлн. Естественно, что германский бизнес в этой ситуации весьма чувствителен к ситуации на внешних рынках. А ее в настоящий момент сложно назвать блестящей.

Наиболее масштабным фактором является общее замедление роста мировой экономики. В 2018 году она выросла на 3,6%, прогноз Международного валютного фонда на 2019 год составляет 3,3%. При этом руководство МВФ открыто говорит о возможности начала нового экономического кризиса в течение ближайших трех лет. Очевидно, что подобные заявления преследуют, в первую очередь, актуальную политическую цель – подтолкнуть участников начавшихся «торговых войн» к компромиссу; однако назвать пессимистические прогнозы совершенно безосновательными также невозможно.

Из национальных экономик следует в первую очередь обратить внимание на китайскую, бурный рост которой в последнее время серьезно замедлился. В 2018 году относительный прирост ВВП Китая оказался рекордно низким за последние три десятилетия – всего 6,6%. К этому добавляется «торговая война» между Пекином и Вашингтоном, которая дополнительно тормозит китайскую экономику. КНР является для Германии одним из крупнейших рынков (в 2018 году объем экспорта в Поднебесную составил 93 млрд. евро – третье место после США и Франции). Неудивительно, что ряд экспертов считает именно проблемы в китайской экономике ключевой причиной спада промышленного производства в ФРГ.

Другие специалисты выдвигают на первый план иные факторы. К их числу относится разворачивающийся торговый конфликт между США и ЕС, а также состояние неопределенности, вызванное хаотичным «Брекзитом». Меньшее внимание уделяется внутренним причинам – к примеру, последствиям «дизельного скандала», нанесшего весьма существенный ущерб германским производителям. Поскольку автомобильная отрасль играет большую роль в немецкой экономике, ее проблемы оказывают немедленное и серьезное влияние на общую картину.

Можно спорить о том, какой именно из этих факторов является ключевым. Бесспорно одно: ни один из них не является долговременным. В переговорах между Вашингтоном и Пекином наметился определенный прогресс. Очевидно, что и «торговая война» между двумя берегами Атлантики спустя некоторое время завершится. То же можно сказать и о пресловутом «Брекзите» - на смену нынешнему хаосу в обозримом будущем должна прийти в той или иной форме определенность. Да и с «дизельными» проблемами германские производители в обозримом будущем справятся.

Рецепты лечения

Означает ли все сказанное выше, что никакой проблемы, по большому счету, не существует, и немцы могут спокойно ждать, пока переменится мировая конъюнктура? Нет, и на то есть причины куда более существенные, чем сокращение объема заказов в конкретном месяце.

Самая главная, стратегическая проблема заключается в том, что доля немецкой экономики в глобальном масштабе необратимо сокращается. Конкуренция же, наоборот, только растет. «В перспективе Германия утратит свое положение четвертой экономики в мире, - говорится в официальной «Белой книге» 2016 года. – Развивающиеся державы Азии и Латинской Америки в ближайшие годы перегонят Германию по размеру внутреннего валового продукта».

Чтобы продолжать играть значимую роль в мировой экономике, Германии необходимо развивать новые наукоемкие направления, поощрять инновации. Произнесенная в 2005 году федеральным президентом Хорстом Кёлером фраза – «мы должны быть настолько же лучше, насколько мы дороже» - не утрачивает своей актуальности. Поэтому далеко не случайно, что большинство предложений по стимулированию германской экономики касаются именно этой области.

Еще в январе федеральный министр экономики Петер Альтмайер (ХДС) заявил о необходимости предоставить немецкому бизнесу налоговые преференции. В первую очередь они должны будут коснуться тех предприятий, которые инвестируют деньги в исследования и разработку новых продуктов. Впрочем, это не спасло его от критики со стороны главы Общества Фраунхофера Раймонда Нойгебауэра, заявившего, что федеральное правительство делает недостаточно для поддержки инноваций в стране.

Социал-демократы – младшие партнеры в «Большой коалиции» - прохладно относятся к идее снижения налогов, однако также считают необходимым поддержку бизнеса со стороны государства. Для этого некоторые политики из рядов СДПГ готовы даже пожертвовать одним из главных достижений Ангелы Меркель – ликвидацией бюджетного дефицита. По их мнению, можно влезать в новые долги, если правильно распоряжаться деньгами – например, инвестировать их в инфраструктуру и инновации. Последовавшая дискуссия в немецкой прессе показала, что «черный ноль» перестал быть «священной коровой», и снижение государственного долга уже не воспринимается как приоритетная задача. Вопрос о том, как придать новый импульс экономическому развитию, гораздо важнее. Стоит отметить, что аналогичные рекомендации – тратить больше денег на образование и инфраструктуру, снизить налоги, а также повысить зарплаты – звучат и со стороны Международного валютного фонда. Однако федеральный министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) пока выступает против предложений своих товарищей по партии.

Для стимулирования экономики будут приниматься и другие меры, в том числе на европейском уровне – так, Европейский центральный банк уже заявил о проведении соответствующей монетарной политики. Однако ключевым для Германии остается вопрос, сможет ли политическое руководство создать условия для того, чтобы германский бизнес оставался инновационным и конкурентоспособным в глобальном масштабе.