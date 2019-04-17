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Гисметео, прогноз погоды на выходные: будет тепло и сухо

Москва, 17.04.2019

Специалисты Гисметео – одного из самых популярных российских сайтов о погоде – озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные. Синоптики утверждают: зима окончательно сдалась, весна почти повсеместно вступила в свои права, а ей на смену уже подбирается лето.

На большей части территории нашей страны в субботу, 20 апреля и в воскресенье 21 апреля тепло и без осадков. Например, в Приморье в эти дни под влиянием антициклона будет преобладать повышенное атмосферное давление. Несмотря на то, что в ночь на субботу ещё ожидаются морозы (минус 2-4), уже днём в континентальных районах региона столбики термометров устремятся вверх, поднявшись на пике тепла до 20-22 выше нуля.

В воскресенье, 21 апреля, в ночные часы заморозков не ожидается – плюс 1-2. С восходом солнца воздух будет постепенно нагреваться в полдень температура воздуха на юге края составит плюс 16-19, на севере – 14-16.

Тепло и без осадков в предстоящие выходные прогнозируется в Центральном Черноземье. Так, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Воронежской областях ночью – плюс 3-5, днём 12-13, переменная облачность. Примерно такая же по температурным показателя, но более солнечная погода ожидается в Орловской, Брянской, Тульской и Пензенской областях, а также в Республики Мордовия.

Облачную, но сухую и вполне комфортную погоду обещают метеорологи и Калининградской области – 1-3 выше нуля ночью и плюс 12-14 днём. А вот в Карели в субботу пасмурно, местами дождь. Атмосферное давление в норме, днём всего плюс 4-6. Зато в воскресенье тучи рассеются, а яркое солнце разгонит температуру до климатической нормы (плюс 9-11).

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Москве и Санкт-Петербурге

По прогнозу Гисметео, холода, напугавшие жителей двух столиц в прошлый уикенд, в эти выходные точно не вернутся, поэтому местные жители и многочисленные туристы могут готовится к тёплой, по-настоящему весенней погоде. В Санкт-Петербурге в ночь на субботу плюс 2-4, днём 9-11. Местами возможны совсем непродолжительные осадки. Днём в воскресенье солнечно, плюс 12-13, дождь не прогнозируется. В Москве к концу недели также очень комфортно, как для дневных, так и ночных прогулок. Уже в пятницу, 19 апреля ожидается днём – 11-13, по области 10-13, в субботу ночью 4-6, днём – 12-15, а в воскресенье – после полуночи 3-5, днём – 15-17 и без осадков.

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