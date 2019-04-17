INFINITI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ВЕРСИЮ СПОРТ-СЕДАНА Q50 SIGNATURE EDITION НА АВТОСАЛОНЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

INFINITI продолжает праздновать собственный 30-летний юбилей. На международном автосалоне в Нью-Йорке компания вспоминает знаковые модели прошлых лет, представляет актуальную модельную линейку, а также заглядывает в будущее бренда.

В Нью-Йорке дебютирует новый INFINITI Q50 Signature Edition, сочетающий люксовые акценты в дизайне с целым арсеналом электронных помощников вождения. Кроме того, посетители выставки смогут познакомится с концептуальной моделью INFINITI Q Inspiration.

«Седаны по-прежнему занимают очень важную роль на рынке, и концепт-кар INFINITI Q Inspiration пытается вдохнуть новую жизнь в этот классический формат, – считает Майк Коллеран, вице-президент по глобальному маркетингу и продажам INFINITI. – Бросая вызов устоявшимся канонам, Q Inspiration представляет новый дизайнерский язык бренда эпохи электрификации и четко указывает дальнейший вектор развития бренда».

Помимо седана Q50 Signature Edition и прототипа Q Inspiration, на стенде INFINITI в Нью-Йорке будет представлена полная модельная линейка бренда, включая последние внедорожные новинки INFINITI QX50 и QX80.

Новый INFINITI Q50 Signature Edition

Добавляя изысканности и лоска и без того популярному спорт-седану, INFINITI представляет Q50 Signature Edition, сочетающий еще более эффектную внешность и топовый уровень оснащения.

«На протяжении последних 30 лет главной задачей INFINITI Motor Company было обеспечить нашим покупателям высококлассные, люксовые ощущения от каждого мгновения проведенного за рулем, – рассказывает Тим Франклин, директор INFINITI по планированию. – Новый Q50 Signature Edition верен этим традициям, предлагая возможности легендарного двигателя серии VR в сочетании с уникальными дизайнерскими акцентами и великолепным уровнем оснащения».

Новый INFINITI Q50 Signature Edition - это идеальный баланс между высококлассными динамическими характеристиками и истинно премиальной отделкой. Под капотом скрывается знаменитый, удостоенный многочисленных наград 3-литровый бензиновый твин-турбо мотор мощностью 300 л.с. Особую внешнюю стать модели придает спортивный дизайн передней и кормовой частей кузова, а также 19-дюймовые легкосплавные диски. В отделке салона можно отметить декоративные элементы из алюминия и спортивные кожаные сиденья.

В стандартное оснащение модели входят системы, обычно предлагаемые в пакете допоборудования ProASSIST. Среди них система мониторинга слепых зон (Blind Spot Warning), камера панорамного обзора с системой обнаружения движущихся объектов (Around View® Mirror), передние и задний патронники, система предупреждения о столкновении при движении задним ходом (Rear Cross Traffic Alert/Backup Collision Intervention).

Также в список стандартного оснащения Q50 Signature Edition 2019 модельного года включены обогрев передних кресел и рулевого колеса, дистанционный запуск двигателя, навигационная система INFINITI InTouch™ Navigation c трехмерным графическим интерфейсом и поддержкой голосовых команд, а также цифровой радиосервис SiriusXM® Traffic™ с четырехлетней подпиской на информационные сообщения о траффике в режиме реального времени.

Новый Q50 Signature Edition предлагается в пяти цветовых исполнениях - Black Obsidian (черный), Graphite Shadow (серый), Liquid Platinum (серебристый), Pure White (белый) и Iridium Blue (синий). Тираж модели INFINITI Q50 Signature Edition 2019 модельного года будет ограничен, а первые автомобили поступят в шоу-румы североамериканских дилеров бренда в мае 2019-го.