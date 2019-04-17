Интерактивная выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме» на Миланской неделе дизайна

Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini, лично приветствовал гостей. Увлекательное путешествие в мир Lamborghini отразило историю культовых моделей марки, дополненную обзором последних наиболее значительных разработок. Также на выставке был представлен новый суперкар Huracán EVO Spyder в зеленом цвете Verde Selvans, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне 2019.





Посетители смогли ознакомиться с выдающимися характеристиками суперкаров, особенностями системы управления динамикой автомобиля LDVI (Lamborghini Dinamica Integrated Vehicle) и новыми возможностями подключения посредством 8,4-дюймового дисплея системы HMI. В студии Ad Personam у гостей была возможность персонализировать суперкар эксклюзивными элементами при помощи виртуального конфигуратора. Более того, гоночный симулятор и технологии виртуальной реальности позволили всем желающим ощутить себя профессиональными пилотами на треке за рулем суперкара Lamborghini.





Завершающая часть выставки была посвящена центру дизайна Lamborghini Centro Stile, создающему легендарный облик суперкаров. Здесь были представлены изготовленные вручную образцы, скетчи и масштабные модели. Дизайнеры Lamborghini наглядно продемонстрировали поэтапное моделирование с помощью техники Tape Drawing.

Специальным гостем выставки стал дизайнер и архитектор Фабио Новембре (Fabio Novembre), создавший художественное оформление экспозиционного пространства Lamborghini – DBOX. Аккомпанементом неповторимому звучанию двигателя Lamborghini послужило живое выступление скрипачки Стефани Чайлдресс (Stephanie Childress).