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Интерактивная выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме» на Миланской неделе дизайна

Москва, 17.04.2019
С 9 по 14 апреля в пространстве «Interactive Lamborghini Lab» отеля Magna Pars Suites прошла выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме». Впервые на Миланской неделе дизайна в рамках Fuorisalone компания Automobili Lamborghini представила свое видение авангардных технологий и современного дизайна.
#Hi-END
  • Интерактивная выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме» на Миланской неделе дизайна

Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini, лично приветствовал гостей. Увлекательное путешествие в мир Lamborghini отразило историю культовых моделей марки, дополненную обзором последних наиболее значительных разработок. Также на выставке был представлен новый суперкар Huracán EVO Spyder в зеленом цвете Verde Selvans, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне 2019.

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Посетители смогли ознакомиться с выдающимися характеристиками суперкаров, особенностями системы управления динамикой автомобиля LDVI (Lamborghini Dinamica Integrated Vehicle) и новыми возможностями подключения посредством 8,4-дюймового дисплея системы HMI. В студии Ad Personam у гостей была возможность персонализировать суперкар эксклюзивными элементами при помощи виртуального конфигуратора. Более того, гоночный симулятор и технологии виртуальной реальности позволили всем желающим ощутить себя профессиональными пилотами на треке за рулем суперкара Lamborghini.

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Завершающая часть выставки была посвящена центру дизайна Lamborghini Centro Stile, создающему легендарный облик суперкаров. Здесь были представлены изготовленные вручную образцы, скетчи и масштабные модели. Дизайнеры Lamborghini наглядно продемонстрировали поэтапное моделирование с помощью техники Tape Drawing.

Специальным гостем выставки стал дизайнер и архитектор Фабио Новембре (Fabio Novembre), создавший художественное оформление экспозиционного пространства Lamborghini – DBOX. Аккомпанементом неповторимому звучанию двигателя Lamborghini послужило живое выступление скрипачки Стефани Чайлдресс (Stephanie Childress).

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