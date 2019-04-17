Китай стремительно наращивает инвестиции за рубежом

Пекин по итогам периода январь-март текущего года увеличил собственные прямые капиталовложения в нефинансовый сектор других стран на 4,8% в годовом сопоставлении до $25,21 млрд, сообщает «Финмаркет».

Так за прошедшие три месяца 2019 года Китай инвестировал в 2 тыс. 60 компаний в 143-х странах и регионах мира, пишет СМИ. Уточняется, что в марте китайский экспорт вырос на 14,2% в годовом сопоставлении, показав максимальные результаты за последние 5 месяцев. При этом импорт в Китай снизился за первые три месяца текущего года на 7,6% в годовом выражении.

Как уточняют аналитики издания, это при прогнозируемом снижении индикатора на 1,3%. В целом китайская экономика выросла, если брать период прошлого года, на 6,6%, но, замедлив темпы роста на 0,1%, по сравнению с 2017 годом, тогда показатель роста ВВП был равен 6,7%. При этом в IV квартале 2018 года экономика увеличилась на 6,4% в годовом исчислении после роста на 6,5% в июле—сентябре.