Курс доллара к рублю всех сильно удивит

Хотя нефть, акции и валюты emerging markets подешевели, курс рубля остается достаточно устойчивым по отношению к доллару. Это, пишет Рrofinance, связано с увеличением спроса на рубли со стороны бизнеса в преддверии апрельского налогового периода. Согласно опросу Bloomberg, в апреле объем налоговых выплат может составить 2 трлн рублей.

В том числе и благодаря предстоящему налоговому периоду индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) 15 апреля выросла до 7,89%. Это максимальное значение показателя за последние 15.5 месяца. Индикатор отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 7,75% годовых. Сейчас RUONIA превышает ключевую ставку на 0,14% (или 14 базисных пунктов).

На рубль сейчас оказывают влияния оба фактора - и внутренний, и внешний, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Внутренний спрос создают экспортеры, ведь можно сказать, что начался налоговый период. На этой неделе стартовала уплата страховых взносов в бюджет. Экспортеры в период с 15 по 25 числа каждого месяца готовятся заплатить налоги, и, в связи с этим «оборачивают» иностранную валюту в рубли, создавая спрос.

Такой период наступил, и влияние на рубль оказывает, но не глобально, говорит эксперт. Рубль в это время или стоит на месте по отношению к доллару и евро, либо российская валюта незначительно укрепляется. Стоимость доллара и евро может подешеветь на 1 рубль в этот период. Как правило, после 25 числа - все возвращается обратно на значения до 15 числа.

Но поддержку рублю оказывают и аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином, продолжает Катя Френкель. По графику, опубликованным ведомством, такие аукционы проводятся каждую среду, и завтра один из них. На прошлой неделе был побит очередной рекорд - спрос на 5-летние бумаги составил 82,63 млрд рублей, 10-летние облигации пользовались бОльшим спросом - 109,58 млрд рублей. Минфин разместил оба выпуска на сумму 137,13 млрд рублей. Для сравнения: в августе 2018 года после санкций не получалось разместить менее 25 млрд рублей, так как не было спроса.

Все это говорит о том, объясняет Катя Френкель, что иностранные инвесторы оценивают нашу экономику довольно высоко. Ещё бы - официальная безработица низкая, индекс потребительских цен (инфляция) по данным Росстата держится в рамках прогноза не смотря на повышение НДС с начала года. Данные аукционы по размещению ОФЗ показывают на сколько инвесторы готовы вкладываться в Россию, и это оказывает поддержку рублю. Пожалуй, если налоговый период несёт краткосрочное влияние, то аукционы по ОФЗ - более сильное влияние и фундаментальное.

Если санкции от США не будут введены в ближайшее время, данная ситуация поддержит рубль и дальше, ожидают в «ФинИст». До конца месяца ожидается падение доллара по отношению к рублю до 63.70. До конца весны при текущих обстоятельствах укрепление рубля продолжится, и за американскую валюту могут давать 62.00 рубля.

Хотя о факторе ожидания жёстких американских санкций в количественном смысле аналитики предпочитают много не говорить, складывающаяся в эти дни конъюнктура на российском валютном, облигационном и фондовом рынках лишний раз говорит о том, насколько он важен для всех, комментирует происхдящее LIFA, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Как говорится, доллар – всему голова, и какими привлекательными не были бы наши активы с точки зрения недооценки, каким бы завидным не был бы отечественный страновой кредитный профиль, жизнь в постоянном ожидании «кары Господней» всё глубже и глубже дисконтировала наши активы и валюту.

Между тем, отмечает аналитик, к настоящему времени созрело общее понимание, что американские законопроекты по санкциям в ближайшее время вряд ли будут быстро проголосованы Конгрессом, а это значит, что главная рублёвая «Ахиллесова пята» становится более защищённой. Доклад Мюллера нельзя завершить, его можно только насильно прервать – чувствуются нарастающая всеобщая усталость этой изъезженной темой. Не верят в какие-то сенсации и сами заказчики доклада – конгрессмены-демократы. Максимум что найдут – это факты частичного сокрытия налогов и различных схем нынешнего президента США в его бытность бизнесменом-домостроителем.

«Но причём тут Россия? кто знает! Долго ли умеючи: обвинят Трампа, что он именно у российских чиновников научился налоговым схемам. Если говорить о Russiagate, то в этом смысле, тогда уж давайте лучше представим себе, чем чреват грядущий допрос Джулиана Ассанджа в Вашингтоне. Короче говоря, коллеги, призываю постепенно забывать про Мюллера, ибо он даже не Штирлиц», – говорит Владимир Рожанковский.

Но для тех, кто «не верит своим глазам», что доллар может продолжительное время стоить не более 63-64 рублей, стоит просто взглянуть на соответствующий график и отметить про себя, что год назад в апреле 2018 курс был 58-60 за доллар, считает эксперт. У нас за этот год что-то по большому счёту изменилось? Страна стала что-то другое, намного больше или намного меньше продавать на экспорт? У нас резко вырос суверенный долг или драматическим образом упали золотовалютные резервы? Так почему же мы так искренне удивлены, что на фоне понижения рисков быстрого введения «санкций из ада» американскими конгрессменами и Трампом с подачи Линдси Грэма и Боба Менендеза, у нас началось такая динамичная нормализация рыночных цен российских активов? Где же здесь несостыковки или противоречия, задается вопросом Владимир Рожанковский

При цене нефти в районе 70 долларов, что усиливается притоком средств в уникальные по соотношению риск/доходность ОФЗ, справедливый курс рубля по его покупательной способности составляет порядка 52-53 к доллару, говорит эксперт. По его словам, можно ещё «десяточку» накинуть за все риски и страхи – получим 62-63, но куда больше-то? Сугубо с технической точки зрения перспективы рубля сравнительно с другими «мягкими» валютами выглядят лучше, уверен Владимир Рожанковский: главные причины – снижение уровня ожидания быстрых санкций и рост цен на нефть. На неделе 15-19 апреля, в частности, нам помогает «ОПЕКовская» тематика. В последнее время всё чаще эпизоды коррекции рубля происходят лишь в контексте ценового движения всех активов всех развивающихся рынков как следствие непродолжительной игры на повышение доллара. Но даже из здесь рубль выглядит сильнее своих собратьев по подгруппе, уверен Владимир Рожанковский. В последнем эпизоде на прошлой неделе, в результате которого, к примеру, турецкая лира упала более чем на 1%, казахстанский тенге – на 0,35% или, скажем, мексиканского песо – на 0,15%. Но рубль при этом, хоть и непродолжительное время корректировался, в интервале двух последовательных открытий Московской биржи всё же вырос на 0,14%. На коррекциях торговые объёмы остаются пониженными, что означает отсутствие консолидированной «медвежьей» позиции против рубля у рынка.

Это сильное свидетельство в пользу продолжения циклического восстановления отечественной валюты, поскольку укрепление доллара к мировым валютам крайне ограничено естественными причинами. Владимир Рожанковский ожидает, что к концу недели рубль уже будет «щупать» уровень 64 к доллару. Хотя в паре с евро движение может оказаться не столь заметным – целью нам видится отметка 72,20.

Укреплению отечественной валюты способствует также некоторое ослабление доллара США на глобальных площадках: индекс доллара вновь торгуется ниже уровня 97, который сейчас выполняет роль отметки «0 градусов Цельсия» на термометре. С начала апреля рубль прибавил к доллару около 2,3%, тогда как другие валюты развивающихся стран выглядели гораздо менее убедительно: турецкая лира за этот же период продолжила падение и снизилась более, чем на 4%, аргентинское песо подросло на 0,8%. Впрочем, уверен Владимир Рожанковский, «нефтедобывающие» валюты – такие как мексиканское песо – показали схожую с рублём динамику. В данном случае прирост с начала месяца составил 2,7%.