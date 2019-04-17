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Медведев рассказал, будут ли в России увеличиваться налоги

Москва, 17.04.2019

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, будут ли в нашей стране в ближайшие годы увеличиваться налоги. В ходе своего выступления в Госдуме с отчётом о работе Кабмина, которое продолжалось почти 4 часа, премьер-министр заявил, что в период с 2019 год по 2025 год этого не произойдёт, передаёт РИА Новости.

«Мы приняли решение, что в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать, – подчеркнул Медведев. – Это решение принципиальное и мы его менять в дальнейшем не будем».

Кроме того председатель правительства отметил, что в этом году инфляция в нашей стране немного ускорилась. Но, как убеждён он, это кратковременный рост.

«Мы в Кабинете министров это предполагали. Так что здесь неожиданностей нет. Между тем, мы рассчитываем, что данный рост закончится, и уже к концу 2019 года вернётся к целевому уровню», – резюмировал Медведев.

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