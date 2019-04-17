Международный форум SKYSERVICE 2019 пройдет 24–25 апреля в Москве

Организатором Форума выступает АО «Аэромар» – ведущая российская компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказывающая весь комплекс сервисных услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации.

Пространство SkyService 2019 будет поделено на специальные тематические зоны: деловой блок, выставку, площадку для профильных встреч и переговоров, мастер-классы от брендов и обучающие тренинги.

Почетные гости Международного форума SkyService 2019 – Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», Владимир Джао, генеральный директор АО «Аэромар» и другие.

Ключевая тема Форума и открывающего пленарного заседания в этом году – «Новые практики и подходы к формированию доходов авиаотрасли». Спикеры обсудят основные тренды развития рынка авиаперевозок: каким должен быть современный аэропорт, как изменились основные предпочтения авиапассажиров, что включает в себя непрофильный заработок аэропортов и какие технологии и инновационные решения сегодня разрабатывают и внедряют компании, работающие в авиаотрасли, для повышения качества оказываемых услуг.

Следующим мероприятием делового блока станет экспертная сессия «Сервис в российском небе», соорганизатором которой выступает многолетний партнер Международного форума SkyService – информационно-аналитическое агентство «Авиапорт».

Продолжит деловую программу круглый стол «Рестораны как инструмент привлечения пассажиропотока в аэропорты» с участием представителей компании «Аэромар», президента Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томаса Гуглера, президента Национальной ассоциации кулинаров России, который имел честь готовить для Махатмы Ганди и Маргарет Тэтчер, Виктора Беляева, представителей компании Gault & Millau и директора по маркетингу «Афиша-рестораны» Александра Сысоева.

Завершит деловую часть Форума в этом году круглый стол «Тренды гостиничного сервиса для путешественников»: эксперты обсудят основные механизмы повышения узнаваемости и корпоративных продаж отелей, инструменты достижения максимальной эффективности в работе с различными категориями клиентов в сфере гостиничного сервиса, а также методики оценки зависимости таких понятий, как доход и лояльность гостей.

На площадке SkyService 2019 состоится и несколько мероприятий, уже ставших традиционными: сертифицированное обучение бортпроводников по уникальной образовательной программе ISPY (курс повышения эффективности розничных продаж на бортах воздушных судов), кулинарные соревнования шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и церемония награждения победителей уникальной премии Sky Travel Awards 2019, в рамках которой популярные блогеры выберут лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов.

Также участники Форума смогут посетить выставку брендов, представленных в каталоге SkyShop, конкурс красоты среди бортпроводников Sky Lady, ярмарку вакансий авиационной индустрии и принять участие в многочисленных мастер-классах и тренингах.

Международный форум SKYSERVICE в социальных сетях:

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Аккредитация на IV Международный форум SKYSERVICE 2019:

reg.sky-service.com/register/reg_2019/

Пресс-служба IV Международного форума SKYSERVICE 2019:

press@sky-service.com, тел.: +7 (926) 700-32-96, +7 (926) 257-92-00

Информационная справка об организаторе

АО «Аэромар» – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по клинингу и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета.

Компания была основана в 1989 году учредителями предприятий ЦУ МВС «Аэрофлот» и американской компанией «Мариотт Инфлайт Сервисиз» – в результате слияния первых слогов названий этих компаний и возникло название «АэроМар». Сегодня

АО «Аэромар» занимает лидирующие позиции в индустрии кейтерингового бизнеса РФ.

АО «Аэромар» поставляет бортовое питание более чем для 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.

В апреле 2014 года в компании стартовал новый проект – организация торгового сервиса на бортах воздушных судов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» – SkyShop. Начиная с этого времени был значительно обновлен и увеличен ассортимент товаров для торговли на борту, представлены самые разные категории товаров для выбора пассажиров.

Ключевым клиентом и партнером АО «Аэромар» является крупнейший национальный авиаперевозчик России – ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». АО «Аэромар» также является партнером более чем 30 российских и иностранных компаний: Air France, Korean Air, China Southern, China Eastern, авиакомпанией «Россия», UTair и др.