Мировая премьера ID. ROOMZZ в Шанхае

Клаус Бишофф (Klaus Bischoff). ID. ROOMZZ оснащен комплексом систем IQ.DRIVE: при необходимости автомобиль может задействовать режим ID. Pilot и двигаться в потоке транспортных средств полностью автономно (технологии автоматизированного управления четвертого уровня).

Совершенно новая концепция трансформируемого интерьера отличается широчайшими возможностями персонализации. Различные варианты конфигурации сидений можно использовать не только в соответствии с персональными пожеланиями пассажиров, но и с учетом режима движения. При автономном движении ID. Pilot Relax позволяет каждому пассажиру дополнительно регулировать положение сиденья в соответствии с собственными предпочтениями. Например, спинку кресла можно перевести из вертикального в наклонное положение.

из архива пресс-службы

из архива пресс-службы

Интерьер ID. ROOMZZ отличается отсутствием традиционной панели приборов. Инновационный кокпит представляет собой полностью стеклянную переднюю панель, в которую интегрировано «цифровое» рулевое колесо.

Кроме того, в оформлении интерьера использованы необычные материалы. Например, обивка сидений выполнена из нового материала AppleSkin™, который изготавливается из перерабатываемого сырья. Зоны ID. Light на панелях дверей декорированы специально обработанным деревянным шпоном. В системе CleanAir реализован модуль активной фильтрации, обеспечивающий чистоту воздуха в салоне даже при сильной его загрязненности за бортом.

из архива пресс-службы

Оснащенный аккумуляторной батареей мощность 82 кВт новый ID. ROOMZZ получил запас хода до 450 км (в цикле WLTP) или 475 км (в цикле NEDC, в Китае). С помощью станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт (постоянный ток) полностью разряженную батарею можно зарядить на 80% за полчаса.

Два электродвигателя могут одновременно приводить в движение обе оси (электрический полный привод 4MOTION), при этом совокупная мощность силовой установки достигает 225 л.с. ID. ROOMZZ разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Как и у всех электромобилей, максимальный крутящий момент двигателей доступен уже в момент старта.