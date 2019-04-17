Mitsubishi L200 – пикап года!

В голосовании этого года приняли участие более 100 автомобилей, официально продаваемых в России. Номинанты были разделены на две основные группы - внедорожники и кроссоверы, которые в зависимости от длины кузова и колёсной базы попадают в одну из шести подкатегорий: полноразмерный, среднеразмерный или компактный внедорожник, а также полноразмерный, среднеразмерный или компактный кроссовер. В седьмой категории отдельно представлены пикапы.

Каждый год выбирать лучшие автомобили приглашаются два жюри: в одно из которых входят автомобильные эксперты, журналисты и блогеры, а в другое, так называемое «Большое жюри» – вся аудитория журнала «Клуб 4х4».

Новый Mitsubishi L200 стал победителем в номинации «Пикапы» по версии Большого «народного» жюри главной внедорожной премии страны.

Напомним, что премьера обновленной модели состоялась в ноябре 2018 года. В России автомобиль доступен во всех официальных дилерских центрах уже с марта 2019 года.

Господин Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ММС Рус отметил: «Для нас это стратегически важная модель и мы гордимся тем, что обновленная версия так быстро завоевала признание среди владельцев и поклонников пикапов. Новый L200 стал еще более выносливым, производительны и надежным. При этом внешне более привлекательным и комфортным. В целом, новая модель отличается значительными усовершенствованиями востребованными как в сегменте коммерческого так и для частного использования.»

Производство обновленного Mitsubishi L200 пятого поколения для Российского рынка осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в Таиланде.