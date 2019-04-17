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ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

Москва, 17.04.2019
Магнитогорский металлургический комбинат в первом квартале 2019 года нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 2%. Этому способствовал, в частности, рост отгрузки продукции одного из самых современных агрегатов Магнитки — стана-5000 горячей прокатки.
  • ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

из архива пресс-службы

ММК, ставший одним из первых предприятий эпохи индустриализации, входит в число ведущих мировых производителей стали. В России компания занимает первое место по доле на рынке металлопроката (почти 17%).

По итогам первых трех месяцев текущего года комбинат, как следует из свежей отчетности компании, реализовал 1,095 млн тонн продукции HVA (с высокой добавленной стоимостью), тогда как кварталом ранее аналогичный показатель находился на уровне 1,073 млн тонн. В структуре продаж комбината доля HVA-продукции выросла почти до половины. «Данный рост в основном связан с ростом отгрузки толстолистового проката и высокой загрузкой агрегатов по производству продукции глубокой переработки», — говорится в отчете компании об операционных результатах, опубликованном во вторник. В частности, отгрузки продукции стана-5000 ММК выросли в первом квартале более чем на 25% к уровню прошлого квартала — до 267 тыс. тонн.

Ранее в апреле международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Магнитки с BBB− до BBB с прогнозом «стабильный». «Повышение рейтинга отражает способность компании поддерживать консервативный финансовый профиль в период турбулентности на рынке благодаря низкой себестоимости производства, фокусу на продукции с высокой добавленной стоимостью, ведущим позициям на российском рынке стали и высокой рентабельности по прибыли на всех этапах экономического цикла», — указывается в пресс-релизе агентства.

Аналитики Fitch также отметили, что ММК обладает одним из самых низких левериджей среди мировых металлургических компаний — речь идет о соотношении заемного и собственного капитала. Чистый долг компании сейчас на минимальном уровне.

По мнению ряда аналитиков, акции ММК находятся в ряду наиболее интересных инвестиционных идей ввиду их недооцененности и высокой доходности. Так, эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St подсчитали, что акции компании за последние пять лет подорожали на 601%, а в российской ГК «Финам» в феврале заключили: «По основным коэффициентам ММК остается недооцененным относительно сопоставимых компаний отрасли, что предполагает потенциал дальнейшего роста капитализации». По состоянию на 9 апреля рекомендации «покупать» в отношении акций Магнитогорского металлургического комбината придерживались Citi, Goldman Sachs, Альфа-Банк, «Атон», «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и другие инвестиционные банки и компании.

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