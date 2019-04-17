На Synergy Management Camp в Марокко расскажут, как развивать бизнес в эпоху цифровизации

Участниками выездной бизнес-сессии станут первые лица компаний среднего и крупного бизнеса с оборотом от 500 млн. рублей. Благодаря спикерам топ-уровня и экспертам крупных международных компаний собственники смогут, понять, что ожидает рынок в ближайшее время и в каком направлении нужно двигаться для того, чтобы сохранять устойчивые позиции и наращивать обороты. На протяжении четырех дней приглашенные консультанты будут обсуждать вопросы разработки успешной стратегии компании, финансового управления, налоговой безопасности, изменения в бухгалтерском законодательстве, кибербезопасности и многое другое. Только прикладные решения, ответы на актуальные вопросы без общих формулировок, разбор работающих инструментов и способы их внедрения для оптимизации бизнес-процессов.

из архива пресс-службы

«Основная проблема бизнеса сегодня – это постоянная необходимость повышения конкурентоспособности. Потребительский спрос в нашей стране падает, денег в экономике, также, как и ресурсов, становится все меньше и все это происходит на фоне стремительного появления новых компаний, создающих конкуренцию. Выиграть в подобных условиях возможно только путем непрерывного повышения эффективности, за счет увеличения своей маржинальной прибыли и снижения уровня рисков со стороны внешних факторов. Благодаря кэмпу и возможности консультаций по индивидуальным вопросам бизнес-развития, собственники смогут заранее предвосхитить все возможные угрозы и риски со стороны регуляторов и выбрать наиболее оптимальное направление для дальнейшего развития», – рассказывает об идее бизнес-лагеря исполнительный директор Synergy Management System Александр Рагиня.

из архива пресс-службы

Помимо интенсивного обучения, участников Synergy Management Camp ожидает комфортный отель на берегу моря класса люкс, развлекательная программа и возможность неформального общения с партнерами и экспертами форума. Такой формат мероприятия создает все необходимые условия для того, чтобы уйти от повседневной рутины и с головой погрузиться в поиск новых возможностей для продвижения собственного бизнеса.