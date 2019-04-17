Реновация жилья может пройти по всей России

Законодатели Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий реновацию жилья по всей России, пишет «Коммерсантъ». Документ публикуется в электронной базе нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в Москве наработан опыт проведения реновации жилищного фонда, который, однако, не следует «некритически перенести на другие субъекты РФ». В первую очередь, из-за несоответствия некоторых положений Жилищного кодекса РФ и других федеральных законов. Также в качестве препятствия для проведения всероссийской реновации авторы называют отсутствие в регионах «финансовых возможностей, которыми располагает столица».

«В связи с этим проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне»,— говорится в документе.

Также необходимо предусмотреть возможности привлечения инвестиционных средств для финансирования программ в регионах, а не только бюджетных, как это происходит в Москве, считают авторы документа.

Они также предлагают включать в программу реновации не только отдельные многоквартирные дома, но и кварталы или микрорайоны, но не сносить при этом дома, которые попадают под программу капитального ремонта. На высвобожденных территориях предлагается строить не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры.