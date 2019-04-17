Премия Sky Travel Awards 2019: популярные блогеры выбирают лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов

В этом году блогеры-путешественники – Илия Воскресенский (@elivosk), Антон

Соколов (@tonych_inc) и Анастасия Федотова (@nastyaafed) – оценивают аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов по уровню сервиса и комфорта в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан), Астана (Казахстан), Тбилиси (Грузия), София (Болгария), Бухарест (Румыния) и Вена (Австрия). В премии Sky Travel Awards принимают участие те города и объекты, которым интересно получить независимую обратную связь от путешественников, которые хотят двигаться вперед, улучшать обслуживание, развиваться, совершенствовать свое технологическое оснащение и повышать качество оказываемых услуг.

Идея премии Sky Travel Awards, которая в этом году проводится уже второй раз, родилась у организатора Международного форума SKYSERVICE – АО «Аэромар». Колоссальный опыт компании по оказанию всего спектра услуг на бортах воздушных судов и многолетнее партнерство с ведущими компаниями авиаотрасли подтверждает, что для путешественников важен не только сервис в небе, но и любая услуга в аэропорту и отеле также формирует общее впечатление от поездки. И важно, чтобы все этапы путешествия прошли для пассажира максимально комфортно.

Премия Sky Travel Awards привлекает в качестве экспертов активных блогеров-путешественников с широкой аудиторией подписчиков. Ни одна другая премия не оценивает улыбку сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многие другие аспекты, которые так важны путешественникам. Но в рамках премии Sky Travel Awards это стало возможным. И благодаря аудитории блогеров у большого количества людей появляется возможность узнать обо всех особенностях аэропортов, бизнес-залов и отелей, принимающих участие в премии.

Победители Sky Travel Awards будут названы 24 апреля 2019 г. в Москве в рамках

IV Международного Форума SKYSERVICE 2019.

Кроме итогов премии гостей форума также ожидает много интересного: деловая программа с участием ведущих экспертов авиаотрасли, международные кулинарные соревнования шеф-поваров авиакейтерингов Sky Delight Awards, множество мастер-классов и тренингов, конкурс красоты среди бортпроводников Sky Lady, выставка SkyShop и Ярмарка вакансий авиационной индустрии.

Международный форум SKYSERVICE в социальных сетях:

https://www.instagram.com/skyservice_forum

https://www.facebook.com/skyservice.forum