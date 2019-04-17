Вход/Регистрация Подписка

Премия Sky Travel Awards 2019: популярные блогеры выбирают лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов

Москва, 17.04.2019
Россия, Москва. В преддверии IV Международного форума SKYSERVICE 2019, ко-торый состоится 24–25 апреля 2019 г. в Гостином дворе в Москве, проводится уникаль-ный конкурс на соискание премии Sky Travel Awards 2019.
  • Премия Sky Travel Awards 2019: популярные блогеры выбирают лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов

из архива пресс-службы

В этом году блогеры-путешественники – Илия Воскресенский (@elivosk), Антон
Соколов (@tonych_inc) и Анастасия Федотова (@nastyaafed) – оценивают аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов по уровню сервиса и комфорта в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан), Астана (Казахстан), Тбилиси (Грузия), София (Болгария), Бухарест (Румыния) и Вена (Австрия). В премии Sky Travel Awards принимают участие те города и объекты, которым интересно получить независимую обратную связь от путешественников, которые хотят двигаться вперед, улучшать обслуживание, развиваться, совершенствовать свое технологическое оснащение и повышать качество оказываемых услуг.

Идея премии Sky Travel Awards, которая в этом году проводится уже второй раз, родилась у организатора Международного форума SKYSERVICE – АО «Аэромар». Колоссальный опыт компании по оказанию всего спектра услуг на бортах воздушных судов и многолетнее партнерство с ведущими компаниями авиаотрасли подтверждает, что для путешественников важен не только сервис в небе, но и любая услуга в аэропорту и отеле также формирует общее впечатление от поездки. И важно, чтобы все этапы путешествия прошли для пассажира максимально комфортно.

Премия Sky Travel Awards привлекает в качестве экспертов активных блогеров-путешественников с широкой аудиторией подписчиков. Ни одна другая премия не оценивает улыбку сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многие другие аспекты, которые так важны путешественникам. Но в рамках премии Sky Travel Awards это стало возможным. И благодаря аудитории блогеров у большого количества людей появляется возможность узнать обо всех особенностях аэропортов, бизнес-залов и отелей, принимающих участие в премии.

Победители Sky Travel Awards будут названы 24 апреля 2019 г. в Москве в рамках
IV Международного Форума SKYSERVICE 2019.

Кроме итогов премии гостей форума также ожидает много интересного: деловая программа с участием ведущих экспертов авиаотрасли, международные кулинарные соревнования шеф-поваров авиакейтерингов Sky Delight Awards, множество мастер-классов и тренингов, конкурс красоты среди бортпроводников Sky Lady, выставка SkyShop и Ярмарка вакансий авиационной индустрии.

Международный форум SKYSERVICE в социальных сетях:

https://www.instagram.com/skyservice_forum

https://www.facebook.com/skyservice.forum

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль готовится к важному событию
      Курс доллара: рубль готовится к важному событию
    2. Курс доллара к рублю всех сильно удивит
      На российском валютном рынке растет спрос на рублевую ликвидность в ожидании налогового периода. А прогнозы экспертов в отношении курса рубля становятся все более смелыми
    3. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама