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России удалось взять под контроль распространение ВИЧ

Москва, 17.04.2019

Вероника Скворцова – глава Минздрава РФ – рассказала журналистам, что нашей стране удалось взять под контроль распространение ВИЧ-инфекции. По её мнению, это произошло благодаря увеличению охвата тестирования населения и доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии, передаёт РИА Новости.

«Нам удалось, пожалуй, впервые за последние 10 лет взять под контроль ВИЧ-инфекцию, – подчеркнула Скворцова. – Заболеваемость больше не растёт».

При этом она особо отметила, что медикам удалось охватить бесплатным тестированием до 38 млн граждан, а это 26% населения страны. Именно это позволило сохранить заболеваемость ВИЧ на уровне последних 2-х лет.

«Мы резко увеличили охват бесплатным лечением ВИЧ-пациентов, сейчас это уже 60%. В дальнейшем этот процент будет только расти. В частности, в этом году мы планируем превысить планку в 70%, в в следующем году достичь 90%», – резюмировала глава Минздрава, добавив, что если в этом году будут сделаны намеченные шаги, ситуация с заболеваемостью ВИЧ в РФ пойдёт на спад.

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