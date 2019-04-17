Российский писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт

Известный российский писатель Дмитрий Быков госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в уфимском аэропорту, Быков прилетел в столицу Башкирии 16 апреля на самолёте авиакомпании Utair из Екатеринбурга. Во время полёта писателю стало плохо. С борта воздушного судна ATR-72 его вынесли на носилках. При этом отмечается, что на момент госпитализации Быков находился в сознании.

Кроем того, уточняется, что диагноз пока не подтверждён. Однако его состояние остается стабильно тяжёлым. В Минздраве Башкирии заявили, что с ним работают лучшие специалисты республики, которые делают всё возможное для нормализации состояния писателя.

Наша справка

Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический активист, оппозиционно настроенный к высшей федеральной власти в России.

Быков является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с актёром Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

Быков преподаёт в московских средних школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы. До 2014 года являлся профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД РФ, также сотрудничает с МПГУ.