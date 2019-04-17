Вход/Регистрация Подписка

Российский писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт

Москва, 17.04.2019

Известный российский писатель Дмитрий Быков госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в уфимском аэропорту, Быков прилетел в столицу Башкирии 16 апреля на самолёте авиакомпании Utair из Екатеринбурга. Во время полёта писателю стало плохо. С борта воздушного судна ATR-72 его вынесли на носилках. При этом отмечается, что на момент госпитализации Быков находился в сознании.

Кроем того, уточняется, что диагноз пока не подтверждён. Однако его состояние остается стабильно тяжёлым. В Минздраве Башкирии заявили, что с ним работают лучшие специалисты республики, которые делают всё возможное для нормализации состояния писателя.

Наша справка

Дмитрий Львович Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический активист, оппозиционно настроенный к высшей федеральной власти в России.

Быков является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Совместно с актёром Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

Быков преподаёт в московских средних школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы. До 2014 года являлся профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД РФ, также сотрудничает с МПГУ.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль готовится к важному событию
      Курс доллара: рубль готовится к важному событию
    2. Курс доллара к рублю всех сильно удивит
      На российском валютном рынке растет спрос на рублевую ликвидность в ожидании налогового периода. А прогнозы экспертов в отношении курса рубля становятся все более смелыми
    3. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама