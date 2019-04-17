Шинный рынок набирает разгон

С приходом весны и необходимостью менять покрышки на автомобилях оживает и российский рынок шин. В частности, с началом нового весенне-летнего сезона один из ведущих мировых производителей шин немецкая компания Continental начала выпуск на своём заводе новых шин EcoContact 6. Новый продукт позиционируется как шины премиум-класса, вложив в средства в приобретение которых потребитель позже может ожидать существенной экономии от их использования в последующие годы.

Технологичный продукт

Как было объявлено представителями Continental, в модельном ряду шины EcoContact 6 заменят покрышки EcoContact 5, в сравнении с которыми новый продукт получил ряд существенных доработок. Начать с того, что новые шины изготавливаются из особенной резиновой смеси, которая создана на основе технологии, названной компанией GreenChilli 2.0.

Новый шинный материал имеет два принципиальных отличия. Во-первых, он получил более сбалансированное распределение химических компонентов, что привело к увеличению прочности сцепления полимеров в смеси и стало причиной более низкой деформации шины во время движения. Это в свою очередь обусловило значительное снижение сопротивления качению, которое играет важную роль в снижении потребления топлива автомобилем. Во-вторых, в состав резиновой смеси были введены новые инновационные добавки, помогающие так называемому пятну контакта шины (местом, которым покрышка соприкасается с дорогой) лучше адаптироваться к неровностям дорожной поверхности. Благодаря этому у шины появилась более эффективная передача тормозного усилия, а также повысилась такая её характеристика, как проходимость.

Помимо нового состава резиновой смеси новая шина EcoContact 6 получила оптимизированный дизайн протектора: чтобы повысить безопасность передвижения на больших скоростях инженеры Continental обратились к своему опыту в создании спортивных шин: они использовали в новом продукте усовершенствованный рисунок протектора с закругленными углами, который добавляет устойчивость в резких поворотах и обеспечивает таким образом более точное управление. Также при движении по мокрой дороге новый рисунок протектора снижает риск аквапланирования и стабилизирует управление при движении под дождём (так называемые новые латеральные водоэвакуационные канавки ускоряют рассеивание воды, обеспечивают более эффективный дренаж зоны контакта и улучшают сцепление с мокрой поверхностью). В результате, по заявлениям производителя, помимо увеличения точности управления и эффективности торможения в сухих и мокрых дорожных условиях у новых шин заметна улучшена долговечность -- точнее, у них на 20% увеличен пробег и 15% снижено так называемое сопротивление износа.

Экономичный подход

Характеристики покрышек Continental EcoContact 6 нам удалось проверить во время тест-драйва этого продукта. Комплект новых покрышек был установлен на автомобиле Toyota Rav4, на котором нам удалось поездить в течение недели. Стоит отметить, что новые шины прежде всего производят приятное впечатление своей низкой шумностью: инженерам компании действительно удалось достигнуть минимальных шумовых значений при движении даже на больших скоростях и таким образом звук минимально проникает в салон во время движения. Заметно улучшилась и управляемость новых покрышек: на сухом асфальте при крутых поворотах они цепко держатся за дорогу, а при въезде на мокрые участки к шинам не вызывают нареканий с точки зрения так называемого эффекта аквапланирования.

Но наиболее интересно проявили себя новые покрышки при замерах их влияния на расход топлива. Если при использовании обычных летних шин расход нашего Toyota Rav4 составлял 11 литров на 100 км в смешанном цикле, то новые покрышки снизили расход топлива примерно на 0,6 литра. Таким образом, скажем, при ежедневном пробеге в 100 км (включая выходные) экономия на топливе от использования новых шин в месяц может составить 18 литров бензина, а в год – 216 литров или порядка 10,5 тыс. руб. И не стоит забывать о снижении объемов вредных выбросов в окружающую среду, которые получаются от сниженного расхода горючего.

Шинный рынок на подъеме

Стоит отметить, что в целом рынок автомобильных шин в России после драматичного скатывания вниз в период 2012 – 2016 гг. (когда продажи упали с 58 млн. до 36 млн. единиц) последние два года уверенно набирает обороты: согласно оценкам аналитических компаний, в 2017 – 2018 г. он вырос почти на 40%, и по прогнозам, в текущем году продажи должны увеличится еще на 10 –15 % до отметки в 54 млн. единиц.

На рост продаж покрышек в России влияет увеличивающийся размер автопарка в стране: даже в условиях торможения рынка новых машин, автопарк в РФ продолжает увеличиваться, и для его обслуживания требуется все больше новых компонентов, в том числе новые шины. Одной из ключевых интриг развития российского рынка шин в ближайшее время – это будут ли на производителей и импортеров покрышек в России возлагать утилизационный сбор. Актуальность проблемы переработки шин возрастает: по некоторым подсчетам, только 7% -- 20% вышедших из употребления шин отправляются на переработку, остальные шины лежат на свалках и загрязняют окружающую среду. Регулятор хочет заставить шинные компании отчислять часть своих доходов на развитие инфраструктуры по утилизации шинных отходов. Если это произойдёт, то это может оказать давление на рынок, и он может опять перейти в фазу падения.