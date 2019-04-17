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Швеция пожаловалась на нехватку денег на создание убийцы «российского СУ»

Москва, 17.04.2019

ВВС Швеции отказались принимать на вооружение четырнадцать самолетов Gripen E (JAS 39E), которые созданы компанией SAAB, сообщает газета Svenska Dagbladet. СМИ уточняет, что воздушные машины предназначались для уничтожения российских самолетов серии СУ.

Как сообщают источники на военном предприятии, ими были созданы фюзеляжи истребителей, неоснащенные электроникой и системой вооружения. Автор материала  утверждает, что изначально так и предполагалось, доделать «пустышки» должны были позже, однако, программа затормозилась из-за нехватки средств.

Простаивание самолетов еще больше повышает стоимость проекта, которая и так оценена в сотни миллионов шведских крон. Ранее командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, заявил, что Gripen E создавался для уничтожения Су».

«У нас здесь черный пояс», — сообщил он. Военный уточнил, что разработчики самолета предполагали, что Saab будет уничтожать российские самолеты серии Су в воздушном бою.

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