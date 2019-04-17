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СМИ сообщают о возможных кадровых перестановках в правительстве РФ

Москва, 17.04.2019

Российское правительство ожидают в ближайшее время кадровые перестановки, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах. В результате изменений свой пост может покинуть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник СМИ сообщает, что возможный уход с поста Матвиенко будет обсуждаться с российским президентом Владимиром Путиным на встрече, которая пройдет в мае.  

Вероятным преемником Матвиенко на посту спикера СФ СМИ называет главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Наиболее вероятным следующим местом работы Матвиенко источник газеты называет Пенсионный фонд России из-за недовольства некоторых российских ведомств, а именно Минфина и Минтруда, работой ПФР. В частности чиновники высказывают недовольство его главой Антоном Дроздовым из-за «высоких административных расходов фонда, отсутствия информатизации и работы его IT-департамента».

«Коммерсантъ» также отмечает заслуги Нарышкина в деле выстраивания отношений со многими иностранными спецслужбами, включая ЦРУ, несмотря на «сложную политическую обстановку».

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