СМИ сообщают о возможных кадровых перестановках в правительстве РФ

Российское правительство ожидают в ближайшее время кадровые перестановки, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах. В результате изменений свой пост может покинуть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник СМИ сообщает, что возможный уход с поста Матвиенко будет обсуждаться с российским президентом Владимиром Путиным на встрече, которая пройдет в мае.

Вероятным преемником Матвиенко на посту спикера СФ СМИ называет главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Наиболее вероятным следующим местом работы Матвиенко источник газеты называет Пенсионный фонд России из-за недовольства некоторых российских ведомств, а именно Минфина и Минтруда, работой ПФР. В частности чиновники высказывают недовольство его главой Антоном Дроздовым из-за «высоких административных расходов фонда, отсутствия информатизации и работы его IT-департамента».

«Коммерсантъ» также отмечает заслуги Нарышкина в деле выстраивания отношений со многими иностранными спецслужбами, включая ЦРУ, несмотря на «сложную политическую обстановку».