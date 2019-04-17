США готовит замену «Томагавкам»

Вашингтон к 2030 году намерен подойти вплотную к созданию новой универсальной ракеты, которая заменит «Томагавки» и «Гарпуны», сообщает французское издание Air&Cosmos. СМИ ссылается на запрос командования военно-морских служб США на получении информации от потенциальных исполнителей программы OASuW.

Служба занимается поддержкой и распределением материальных средств для воздушного флота и просит всех заинтересованных субъектов представить свои наработки и указать примерную стоимость создания новой ракеты к 2030 году.

Издание уточняет, что ракета должна обладать возможностью поражать, как наземные, так и морские цели, с одинаковой точностью. Носителем для нового изделия выступит платформа F-35, сама ракета, по замыслу создателей, должна помещаться, как внутри самолета, так и снаружи машины F/A-18, P-8. Предполагается, что новая ракета соединит в себе воедино противокорабельную ракету «Гарпун» и крылатый «Томагавк».

В этой связи военно - морская служба США (NAVAIR) намерена тщательно изучить способности нового вооружения взаимодействовать с другими ракетами, а также перспективы использования всех систем ракеты - навигационной, информационной и боевой. Служба также пока не распространяет информацию, во сколько примерно обойдется создание новой ракеты.