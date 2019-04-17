США подсчитали, сколько Прибалтика потратит на «партизан» в случае конфликта с Россией

Как сообщает исследование аналитического центра RAND Corporation США, в случае военного противостояния с Россией Прибалтике потребуется дополнительные средства в размере $110 млн.

Деньги понадобятся на оснащение добровольцев приборами ночного видения, а также противовоздушное и противотанковое оружие, передает Mixnews. Аналитики исследования сообщают, что средства приводятся из расчета на снабжение тысячи отрядов.

Также прибалтам придется позаботиться о создании центра по обмену информацией и складах с продуктами, оружием и одеждой.

Ранее, Лондон усилил военное присутствие в Балтийском регионе, отправив в Эстонию пять военных вертолетов «Апач» По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона решение было принято на фоне «реальной угрозы» со стороны России и необходимости сдерживания.