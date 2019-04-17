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В Крыму пригрозили Украине международным судом из-за провокации в Керченском проливе

Москва, 17.04.2019

Александр Молохов – руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России – считает, что провокация, которую устроили в ноябре 2018 года украинские моряки, должна стать предметом разбирательства в Международном уголовном суде. При этом он подчеркнул, что наша страна должна занять в вопросе расследования этого инцидента более активную и наступательную позицию, передаёт РИА Новости.

«На стороне России правда. Мы действовали исключительно в рамках международного и национального законодательства. А вот Украина устроила очевидную провокацию. Все доказательства для этого имеются».

Он также убеждён, что у РФ есть хороший повод для обращения с иском к украинским властям в Международный уголовный суд.

«Помимо этого, я считаю, что позиция России по Керченскому инциденту должна более активно звучать навсех международных площадках», – резюмировал Молохов.

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