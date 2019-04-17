В «Роснефти» подвели итоги деятельности компании за 2018 год

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рассмотрел отчёт о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2018 года.

По словам директора Департамента интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть» Валерия Маркеева, ещё в конце прошлого года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. В рамках этой инициативы компания выделила для себя пять приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной деятельности. Это «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития». Сюда входят освещение таких вопросов, как экологическая политика, охрана здоровья, деятельность в области энергоэффективности, инновационная деятельность, борьба с изменением климата и участие в глобальных инициативах.

Как подчеркнул Маркеев, участие компании в инициативе ООН открывает новый формат коммуникаций с инвесторами. Он также напомнил, что сейчас многие инвестбанки оценивают инвестиционную привлекательность компаний, в том числе на основе раскрытия показателей в области охраны окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления. И в этих реалиях уже недостаточно публиковать только отчёт в области устойчивого развития. Приверженность «Роснефти» к целям устойчивого развития ООН говорит о том, что компания осознаёт свою ответственность в решении глобальных проблем и работает в этом направлении, что повышает имидж компании и в конечном счёте является одним из факторов роста ее капитализации.

При этом он считает, что основные пункты стратегии компании «Роснефть-2022» интегрированы в публичную позицию компании.

«Среднесрочные ориентиры развития учитывают запросы общества в сфере экологии и направлены в том числе на наращивание добычи природного газа, использование которого, по сравнению с другими видами топлив, позволяет значительно снизить парниковые выбросы; модернизацию НПЗ, наращивание выпуска востребованной продукции, сырья для нефтехимии; снижение выбросов на производственных объектах; создание и выпуск новых более экологичных видов топлива», – отметил Маркеев.

Он также добавил, что ещё в 2018 году компания запустила новый высокоэкологичный бизнес, который предполагает создание сети газозаправочных станций. Кроме того, в 2018 году на АЗС компании в отдельных регионах была запущена реализация новых видов топлива с улучшенными характеристиками. Также директор Департамента интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть» рассказал, что за последние 5 лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд руб.

Помимо этого, «Роснефть» вносит существенный вклад в сокращение выбросов метана и ведёт переговоры с Минприроды РФ по участию в Национальном проекте «Экология». В «Роснефти» активно развивается направление по взаимодействию с инвесторами и раскрытию экологических показателей в соответствии с современными критериями социально ответственного инвестирования, что, безусловно, позволяет «Роснефти» повысить свои позиции в экологических рейтингах.