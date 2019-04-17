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В США рассказали о страхе перед войной с Россией

Москва, 17.04.2019

Американские военные боятся столкнуться с Москвой в ядерном противостоянии, к чему может привести ухудшение отношений России и США, сообщает издание Military Time.

Чтобы этого избежать, странам необходимо наладить более тесный контакт, уверен командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти. В свою очередь, как заявил военный, он дважды встречался с начальником генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым, а также провел с ним несколько телефонных переговоров.

«Я лично считаю, что общение является очень важной частью сдерживания», — сказал Скапарротти. Он уверен, что противники, общающиеся часто между собой и хорошо знающие возможности и намерения друг друга, с меньшей вероятностью скатятся в открытый конфликт.

В свою очередь, как сообщает СМИ, генерал морской пехоты Джозеф Данфорд считает, что в обострении ситуации виновата Россия. При этом военный сообщает, что регулярно перезванивается со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, чего не скажешь о представителе альянса Скапарротти, подчеркивает он.

«Сейчас я доволен нашими связями между военными, они достаточны для того, чтобы поддерживать степень прозрачности, которая снижает риск просчетов», — заявил Данфорд.

Издание также приводит мнение адмирал ВМФ в отставке Джеймса Ставридиса, который уверен, что Россией нужно сотрудничать по многим направлениям, включая Арктику и контроль над вооружениями.

Также СМИ приводит заявление российского МИДа, в котором дипломатическое ведомство заявляет о своей готовности к диалогу с США и НАТО.

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