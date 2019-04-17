Врачи рассказали, как худеть во время пеших прогулок

Ежедневная тридцатиминутная прогулка приводит к потере лишних килограммов, свидетельствую исследования российских диетологов. Они уточняют, что для достижения результата необходимо следить за сердцебиением, интенсивность которого не должна превышать 70% от максимального.

Только в этом случае в теле запустится механизм сжигания жиров. Так при недополучении с пищей всего от 500 до 1000 калорий в день человек может потерять килограмм лишнего веса за неделю.

При прогулке пешком на расстояние в 1,6 км можно сжечь примерно 100 калорий, если при этом увеличить нагрузку, к примеру, подняться в гору или преодолеть иные препятствия, потеря ненужных калорий увеличивается в два раза, утверждают диетологи.

Врачи советую при этом соблюдать режим дня и питания. Пищу нужно принимать дробными партиями, исключив из меню жирное, жаренное, соленое и мучное. В этом случае, организм без лишних усилий и диет сможет избавиться от ненужной ему жировой массы.

Диетологи напоминают, у каждого метода похудения могут иметься противопоказания, поэтому перед сменой образа жизни лучше посоветоваться с врачом.