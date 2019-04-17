ВСК заработала восемь миллиардов рублей

Чистая прибыль страховой группы ВСК выросла в 1,3 раза и превысила восемь миллиардов рублей по итогам работы в 2018 году. Такие данные содержит консолидированный отчет компании по МСФО. По сравнению с 2017 годом сборы ВСК увеличились на 30,5% и составили 96,3 млрд рублей. Наибольший вклад внесли страхование жизни (сборы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни достигли 22,3 млрд рублей), автокаско (более 20 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (более 20 млрд рублей). Активы группы, по данным консолидированной отчетности, выросли более чем на 30%, до 133 млрд рублей, капитал — до 26,5 млрд рублей.

Комбинированный коэффициент убыточности без учета страхования жизни составил 92,6%. Рентабельность капитала более 34%.

«ВСК стабильно показывает высокие финансовые результаты: уже на протяжении нескольких лет благодаря профессиональной работе нашей команды мы обеспечиваем одни из самых высоких показателей на рынке. Мы постоянно совершенствуем систему управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития», — рассказал Сергей Цикалюк, председатель совета директоров САО ВСК.

Финансовая отчетность группы прошла проверку аудиторской компании PwC, которая отметила полное соответствие содержащейся в ней информации международным стандартам.

Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. Под защитой ВСК находятся свыше 33 млн россиян и 500 тыс. предприятий. Региональная сеть компании насчитывает более 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале Fitch Ratings.

