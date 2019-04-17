Каждый год Япония теряет население среднего города

Темпы сокращения населения Японии ускоряются. Токио теряет сейчас ежегодно население города средних размеров, и эта тенденция продлится неопределенное время. На этой неделе МВД Японии обнародовало очередную малоприятную статистику: в прошлом году население Страны восходящего солнца уменьшилось более чем на 430 тыс. человек. Частично, правда, эту потерю компенсировал рекордный приток мигрантов, превысивший в 2018 г. 161 тыс. человек. Но несмотря на иностранцев темпы убыли населения установили новый антирекорд – 0,21%. По этому показателю Токио в числе антилидеров, но все же он не рекордный. В отдельных европейских странах с высокой миграцией (Румыния, Болгария) этот показатель еще выше.

Население Японии сейчас составляет 126,4 млн человек. Это на полтора миллиона ниже пика в 128 млн, который был зафиксирован в 2010 г.

«Главная причина быстрого сокращения численности населения в Японии не в низком уровне рождаемости,- объясняет профессор экономики Национального института политических исследований Акихико Мацутани,- а в увеличении роста смертей».

Мацутани напоминает, что перед Второй мировой войной в Японии был всплеск рождаемости, вызванный требованиями военного времени. Сейчас эти люди достигают преклонного возраста и умирают в больших количествах.

Особенно сильно убыль населения бьет по сельской местности, откуда и без того высокая миграция в города. Немалую роль играет еще и быстрое старение японцев. В ряде северных префектур, например, в Аомори и Аките население убывает со скоростью выше 1% в год. Во многих деревнях уже практически не осталось жителей моложе 70 лет. Обычным явлением в японских деревнях становятся улицы с магазинами с заколоченными окнами и дверями, которые больше никогда не открываются.

Между тем, демографы прогнозируют, что уровень смертей благодаря старению населения будет неуклонно расти и достигнет пика где-то к 2030 году. Но и после 2030 г. численность населения продолжит снижаться. На этот раз из-за низкой рождаемости.

Национальный институт населения предсказывает, что к середине века Япония будет ежегодно терять по 900 тыс. человек, что равносильно, например, потере такого города, как Краснодар или Глазго.

С октября 2017 по октябрь 18 годов в Японии родились 944146 младенцев, а умерло 1368632 человека. Для сравнения: в 2011 году эти цифры были 1073663 и 1256387 соответственно. Расчеты показывают, что такими темпами через сто лет население Страны восходящего солнца сократится до 50 млн человек, т.е. вернется к уровню начала 20 века.

Еще одна большая проблема снижения населения заключается в том, что она сопровождается старением населения. Это оказывает очень сильное давление на финансовую систему, которой с каждым годом труднее поддерживать на должном уровне уход за стариками.

К сожалению, Токио не помогает рекордный рост численности иностранцев. Их численность в прошлом году достигла рекордных 2,2 млн человек. Сильная экономика и изменения в миграционном законодательстве, проведенные правительством Синдзо Абэ, привели к наплыву рабочих из других стран. Однако учесть их воздействие на проблему трудно, потому что не понятно, как долго они проживут в Японии. Если они останутся на долгие годы и будут рожать детей в Стране восходящего солнца, то в далекой, правда, перспективе иностранцы могут помочь стабилизировать численность населения.

Сейчас большинство «гастарбайтеров» живет и работает в Японии по визам с ограниченным сроком пребывания. Между тем, такие визы не разрешают им брать с собой в Страну восходящего солнца семьи.

Японские власти постепенно начинают облегчать получение разрешения на постоянное проживание для высококвалифицированных рабочих.