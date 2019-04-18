Cadillac воплощает концепцию американской роскоши, представляя мировую премьеру непревзойденного седана CT5 2020 модельного года.

Этот совершенно новый компактный седан открывает новую главу истории бренда за счет сочетания уникального дизайна, производительности и комфорта, поддерживаемого новейшими технологиями Cadillac, в том числе Super Cruise – первой в мире технологии помощи водителям на автострадах с ограниченным доступом.

«Первый в мире Cadillac CT5 демонстрирует уникальный опыт бренда Cadillac в создании роскошных американских седанов», – комментирует Стив Карлайл (Steve Carlisle), Президент Cadillac. – Каждая деталь автомобиля призвана вывести эмоции от вождения на новый уровень».

Абсолютно новый дизайн фастбэка и интерьер, сочетающий в себе высокие технологии и элементы с сенсорным управлением высокого разрешения, подчеркивают готовность CT5 доставить исключительное удовольствие от управления автомобилем. Модель в комплектации Luxury и Sport позволяет клиентам выбирать уникальные варианты исполнения, которые будут соответствовать их стилевым предпочтениям в отношении внешнего дизайна и отделки салона.

«Cadillac нацелен на создание самых захватывающих роскошных седанов в мире», – говорит Карлайл. – Каждый элемент CT5 ориентирован на то, чтобы доставить удовольствие от вождения, от 10-ступенчатой трансмиссии до технологии Super Cruise от Cadillac. Super Cruise для модели CT5 подячеркивает наше стремление предлагать клиентам самые инновационные технологии».

Технология Super Cruise, используемая в премьерной модели Cadillac CT5, будет также доступна в некоторых автомобилях 2020 модельного года.

Особенности модели CT5:

§ На момент запуска модельный ряд будет включать в себя комплектацию Luxury, Premium Luxury и Sport, с пакетом Platinum, доступном в комплектациях Premium Luxury и Sport.

§ Двухлитровый турбо-двигатель с технологией Twin-Scroll является стандартным, а трехлитровый турбо-двигатель Twin-Turbo V-6 доступен для моделей в комплектации Premium Luxury и Sport.

§ Автомобиль оснащен задним приводом в базовой версии, также стандартным управлением режимов вождения. Полный привод доступен во всех комплектациях.

§ Новейший пользовательский интерфейс Cadillac с большой диагональю экрана в 10 дюймов включает интуитивно понятные элементы управления.

§ Множество функций для комфорта и удобства водителя и пассажиров, среди которых стандартный адаптивный дистанционный запуск двигателя, ионизатор очистки воздуха в салоне, массаж спины на передних сидениях.

§ Технологии информирования водителя включают сиденье с функцией Safety Alert Seat и зеркало заднего вида Cadillac последнего поколения с функцией приближения и регулировки угла обзора.

§ Стандартные технологии помощи водителю включают предупреждение о столкновении с движущимся впереди автомобилем (Forward Collision Alert), автоматическое экстренное торможение на низкой скорости (Low Speed Forward Automatic Emergency Braking) и торможение перед пешеходом (Front Pedestrian Braking).

§ Доступные технологии помощи водителю, в том числе усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение (Enhanced Forward Automatic Emergency Braking), автоматическая система помощи при парковке с функцией торможения (Automatic Parking Assist with Braking), система кругового обзора, использующая камеры высокого разрешения с возможностью записи, обнаружение и предупреждение о задних пешеходах (Rear Pedestrian Detection and Alert), автоматическое торможение при движении назад и многое другое.