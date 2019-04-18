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CADILLAC CT5

Москва, 18.04.2019
Мировая премьера нового американского седана класса люкс с уникальной технологией Super Cruise открывает новую главу в истории бренда
#Авто
  • CADILLAC CT5

из архива пресс-службы

Cadillac воплощает концепцию американской роскоши, представляя мировую премьеру непревзойденного седана CT5 2020 модельного года. 

Этот совершенно новый компактный седан открывает новую главу истории бренда за счет сочетания уникального дизайна, производительности и комфорта, поддерживаемого новейшими технологиями Cadillac, в том числе Super Cruise – первой в мире технологии помощи водителям на автострадах с ограниченным доступом.

«Первый в мире Cadillac CT5 демонстрирует уникальный опыт бренда Cadillac в создании роскошных американских седанов», – комментирует Стив Карлайл (Steve Carlisle), Президент Cadillac. – Каждая деталь автомобиля призвана вывести эмоции от вождения на новый уровень».

Абсолютно новый дизайн фастбэка и интерьер, сочетающий в себе высокие технологии и элементы с сенсорным управлением высокого разрешения, подчеркивают готовность CT5 доставить исключительное удовольствие от управления автомобилем. Модель в комплектации Luxury и Sport позволяет клиентам выбирать уникальные варианты исполнения, которые будут  соответствовать их стилевым предпочтениям в отношении внешнего дизайна и отделки салона.

«Cadillac нацелен на создание самых захватывающих роскошных седанов в мире», – говорит Карлайл. – Каждый элемент CT5 ориентирован на то, чтобы доставить удовольствие от вождения, от 10-ступенчатой трансмиссии до технологии Super Cruise от Cadillac. Super Cruise для модели CT5 подячеркивает наше стремление предлагать клиентам самые инновационные технологии».

Технология Super Cruise, используемая в премьерной модели Cadillac CT5, будет также доступна в некоторых автомобилях 2020 модельного года.

Особенности модели CT5:

§  На момент запуска модельный ряд будет включать в себя комплектацию Luxury, Premium Luxury и Sport, с пакетом Platinum, доступном в комплектациях Premium Luxury и Sport.

§  Двухлитровый турбо-двигатель с технологией Twin-Scroll является стандартным, а трехлитровый турбо-двигатель Twin-Turbo V-6 доступен для моделей в комплектации Premium Luxury и Sport.

§  Автомобиль оснащен задним приводом в базовой версии, также стандартным управлением режимов вождения. Полный привод доступен во всех комплектациях.

§  Новейший пользовательский интерфейс Cadillac с большой диагональю экрана в 10 дюймов включает интуитивно понятные элементы управления.

§  Множество функций для комфорта и удобства водителя и пассажиров, среди которых стандартный адаптивный дистанционный запуск двигателя, ионизатор очистки воздуха в салоне, массаж спины на передних сидениях.

§  Технологии информирования водителя включают сиденье с функцией Safety Alert Seat и зеркало заднего вида Cadillac последнего поколения с функцией приближения и регулировки угла обзора.

§  Стандартные технологии помощи водителю включают предупреждение о столкновении с движущимся впереди автомобилем (Forward Collision Alert), автоматическое экстренное торможение на низкой скорости (Low Speed Forward Automatic Emergency Braking) и торможение перед пешеходом (Front Pedestrian Braking).

§  Доступные технологии помощи водителю, в том числе усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение (Enhanced Forward Automatic Emergency Braking), автоматическая система помощи при парковке с функцией торможения (Automatic Parking Assist with Braking), система кругового обзора, использующая камеры высокого разрешения с возможностью записи, обнаружение и предупреждение о задних пешеходах (Rear Pedestrian Detection and Alert), автоматическое торможение при движении назад и многое другое.

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