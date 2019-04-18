Гисметео, прогноз погоды на конец апреля: зимние вещи пора убирать

До конца апреля погоду на территории Русской равнины будут формировать тёплые сектора циклонов и примыкающие к ним северные окраины антициклонов. Поэтому в большинстве регионов нашей страны установится стабильная климатическая обстановка без значительных перепадов.

Так, по прогнозу погоды Гисметео, в областях Уральского федерального округа всю следующую неделю будет по-весеннему тепло. Например, в ХМАО – 4-6 выше нуля, переменная облачность, во вторник, 23 апреля и в воскресенье, 27 апреля – кратковременные дожди. В Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях плюс 8-12, местами возможны осадки, но незначительные.

В Приволжье с 22 по 28 апреля сохранится влияние антициклона, ожидается тёплая погода с минимумом осадков. К середине недели столбики термометров в Кировской и Пензенской областях могут подняться до 16-18 днём и 7-9 ночью. Ещё теплее в Самарской и Саратовской областях. Здесь к следующим выходным воздух прогреется до плюс 17-19 днём, и до 11-13 ночью. Немного прохладнее, но также солнечно и почти без осадков в Нижегородской и Ульяновской областях, а также в Татарстане – 12-14 в дневное время суток, и 5-8 с наступлением темноты.

Выше климатической нормы в конце апреля будет в некоторых регионах, расположенных на северо-западе страны. Так, в Калининградской, Псковской и Новгородской областях солнечно, без осадков и до плюс 17-19. В Республике Карелия и Ленинградской области температурный фон будет ниже (12-13), но тоже солнечно и без осадков.

Гисметео. Прогноз погоды на следующую неделю в Москве и Санкт-Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга и Москвы метеорологи Гесметео также советуют убрать зимние вещи в шкаф и поменять их если не на летние, то на более лёгкие. В Северной столице 22-28 апреля ожидается ночью 4-10, в дневные часы 12-15. Самым тёплым днём будет понедельник, 22 апреля (плюс 15), самым холодным пятница 19 апреля (плюс 12). В Москве по прогнозу Гисметео, наоборот самым холодным станет понедельник с температурными показателями 15 градусов выше нуля. Самыми тёплыми – суббота, 27 апреля и воскресенье, 28 апреля (плюс 17-18). При этом всю неделю солнечно, без осадков, атмосферное давление около 758-760 мм ртутного столба, показатели влажности воздуха будут колебаться в пределах 45-66%.