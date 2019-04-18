Греция намерена требовать от Германии выплаты репараций за немецкую оккупацию

Греция готова предъявить Германии требования о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. Ранее инициативу утвердил греческий парламент. Как заявил Ципрас, «это исторический и моральный долг страны». Слова политика приводит Афинско-македонское агентство новостей.

Премьер Греции в преддверии парламентских слушаний по данному вопросу обратился к депутатам страны с речью, в которой четко обрисовал позицию правительства по репарации. В частности, Ципрас напомнил, что перед тем, как вынести вопрос о выплатх на обсуждение, инициатива обсуждалась более двух десятилетий в устной форме. Предложение греческого премьера была поддержана большинством голосов депутатов греческого парламента. Однако вопрос по выплатам пока не решен, как и претензии Афин к Берлину относительно потерь в Первой и Второй мировых войн, которые остаются без ответа.

Германия, в свою очередь, не признает долг перед Грецией, поскольку все финансовые вопросы по выплатам были решены еще в 60-х годах прошлого века, заявляют в немецком правительстве. Именно тогда Берлин выплатил Афинам 115 миллионов немецких марок в качестве репараций, а вновь поднятая тема по выплатам не что иное, как желание Греции преодолеть критическую ситуацию, сложившуюся в стране из-за кризиса в 2010 году.