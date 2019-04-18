Треть клиентов российских банков могут лишиться карт из-за санкций

Если завтра США введут санкции в отношении российской финансовой системы, то коллапс затронет почти пол-отрасли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова топ-менеджера Национальной системы платежных карт (НСПК), которая на 100% принадлежит ЦБ. При этом каждый третий клиент российских банков может лишиться возможности пользоваться пластиковыми картами.

Показательной была история с Еврофинанс Моснарбанком, который был отключен от сервисов процессингового центра "КартСтандарт". Он обеспечивал обработку платежей по картам. Организация входит в группу "Центр финансовых технологий" (ЦФТ), ее бенефициары не раскрываются. Половина ее капитала принадлежит американскому фонду.

Сейчас, по оценке главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, около половины российского рынка процессинга принадлежит компаниям, аффилированным с американскими корпорациями. И в свете создавшихся рисков регуляторы банковского сектора советуют российским банкам переходить на отечественное программное обеспечение.

Попавший под санкции Запада, направленные в первую очередь на Венесуэлу и сотрудничающие с ней организации, банк Еврофинанс стал прецедентом для запуска обсуждения возможных поправок в законе "О национальной платежной системе", отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Этот документ должен справляться с обеспечением безопасного процессинга во всех организациях российского банковского сектора.

Учитывая, что при введении санкций по отношению к России, угрозы о которых уже неоднократно звучали, может "обвалиться" система порядка 120 кредитных организаций, такие поправки необходимы, уверен банкир. Как необходимо и информирование финансовых организаций о сложившейся опасности - и регулятором, и компаниями, которые производят поставку программного обеспечения для российских банков из-за рубежа.

Сейчас всем банкам рекомендованы переход на российское ПО и рассмотреть несколько возможностей для организации самостоятельного безопасного процессинга: либо постройка собственного процессингового центра для авторизации по картам и взаимодействия с НСПК, либо воспользоваться услугами стороннего процессинг-центра, действующего в России. Для крупных банков предпочтительнее первый метод, для менее масштабных организаций - второй вариант, полагает Андрей Люшин.

Между тем, по словам генерального директора финансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова, если существуют настолько убойные варианты санкций, такие как блокировка расчетов картами, как запрет на операции в долларах, как запрет на владение ОФЗ, то, раз они до сих пор не введены против России, есть ли что-то, что нас от этих санкций защищает, что их сдерживает? Вероятно, их сдерживает надежда, что с российским руководством можно договориться, что есть перспектива взаимной торговли, что рано или поздно можно будет все-таки придти к какому-то взаимовыгодному соглашению, и не стоит обострять конфликт до бесконечности — это невыгодно обоим сторонам.

Ведь, например, отключить российскую банковскую систему от SWIFT можно было еще в 2014 году, но почему-то этого не происходит. То же самое и расчетами картами, полагает аналитик. Во-первых, уже есть платежная система МИР, во-вторых, Visa и Mastercard не хотят терять клиентов, не видят смысла создавать неудобства простым гражданам, применять к ним санкции, тем более, что те быстро перейдут на другую платежную систему. Отключить банковские карты от обслуживания — это все равно, что перекрыть воду осажденной крепости, реакция осажденных может быть непредсказуемой, в политике такие меры не применяются как раз в силу непредсказуемости последствий. А Visa и Mastercard — это коммерческие организации, они преследуют в первую очередь коммерческие интересы, политика их не слишком интересует.