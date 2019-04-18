Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Группа кораблей НАТО в составе фрегатов Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря, сообщает НТВ. Перемещение кораблей отслеживают моряки ВМС России.

Также подразделениями Балтфлота ведется дежурство с привлечением береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации.

Также в российском Минобороны сообщили, что готовы оперативно среагировать на любые ситуации, в том числе и внештатные.

Ранее сообщалось, что в конце марта дважды за сутки российские Су-27 поднимались в воздух из-за попыток бомбардировщиков НАТО приблизится к российской границе. Минобороны публиковало видео сопровождения американского военного самолета B-52H.