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В России резко выросла задолженность по кредитам

Москва, 18.04.2019
#Кредиты
  • В России резко выросла задолженность по кредитам

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Как заявила директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, годовые темпы роста задолженности по кредитам физлиц в РФ на 1 апреля составил 24,2%. По крайней мере такие данные содержатся в подготовленной ЦБ презентации, передает агентство «Прайм». Несмотря на высокие коэффициенты риска, темпы роста кредитов довольно высокие, признала Елизавета Данилова.   

При этом, отметила представитель регулятора, темпы роста просроченной задолженности с начала года оказываются сопоставимыми ежемесячно. "На 1 марта темпы прироста ссудной задолженности по ипотечным кредитам составили 25,4%, по необеспеченным потребительским кредитам — 23,7%", — говорится в презентации. Темпы прироста по кредитам, таким образом, опережают темпы роста как номинальных доходов (4,3%), так и заработных плат (9,9%).  

В ходе своего выступления Данилова также сообщила, что регулятор фиксирует рост объёма кредитов наличными на срок свыше пяти лет. С одной стороны, это можно рассматривать как позитивную тенденцию, отметила она — большой срок кредита дает возможность более спокойно погашать кредит. С другой стороны, если банки наращивают выдачу таких кредитов искусственно, то это может отражать большие риски. И кредитным организациям приходится формировать больше капитала, создавая буфер, чтобы поглощать потери.   

По уровню роста показатель апреля текущего года можно сравнить с докризисным 2013 годом, когда годовой рост задолженности составил 21%, напоминает президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. Основная причина роста в том, объясняет он, что банки вернулись к каналам продаж, которые после 2015 года были заморожены, например, к кредитованию клиентов с улицы. Политика кредитования стала более мягкой и там, где год назад говорили нет и отказывали в кредите, теперь могут дать положительный ответ. Кроме того, сейчас у многих банков сложилась обширная база качественных клиентов – зарплатников, обладателей дебетовых карт и т.д. Эта категория для банка понятна, и он активно предлагает таким клиентам свои продукты, в том числе кредитные карты с кэшбеком. 

Однако опасения вызывает причина обращения граждан к кредитам, а она, как правило, у большинства заключается в нехватке средств, указывает эксперт. Кроме того, у 40% клиентов отсутствуют какие-либо сбережения, таким образом, при возникновении проблем у них нет «подушки безопасности», которая позволит внести 1-2 платежа до решения финансовых проблем.  

Стоит также обратить внимание на уровень долговой нагрузки, так называемый показатель PTI, продолжает Эльман Мехтиев. По разным оценкам он варьируется от 10 до 30% в зависимости от методики расчета. Однако его важно смотреть в привязке к доходам. Если они высокие, то 10, 30 и порой даже 50% от зарплаты на оплату кредитов - это приемлемо, в отличие от категории, где доходы ниже прожиточного минимума и где уже 10% может вызывать опасения.  

Сейчас более 8 млн заемщиков из 56 млн россиян с действующими кредитами тратят на погашение долга более 50% своего дохода. При этом более половины из них имеют доход от 20 до 50 тыс. рублей, а это уже риски, говорит Эльман Мехтиев. Пропустив последовательно хотя бы два платежа, клиент заметно снижает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы, в свою очередь, еще больше ухудшают его возможности обслуживать свои кредиты и в принципе не являются выходом из ситуации.  

Действительно, признает, в свою очередь, генеральный директор финансовой компании "Мани Фанни" Александр Шустовзадолженность граждан растет темпами, опережающими рост их доходов, это говорит о растущих рисках. При падающих пятый год реальных доходах занимать все больше — это во многих случаях означает либо иметь солидный неофициальный доход, либо строить «личную финансовую пирамиду», в которой предыдущие кредиты покрываются за счет новых, и уменьшения тела долга почти не происходит, а половина или более ежемесячного дохода уходит на выплату процентов.  

Именно поэтому законодательство ужесточается, отмечает аналитик. Введено понятие предельной долговой нагрузки (ПДН) и нормативы по ней, которые будут обязывать кредиторов, в случае если платежи заемщика по всем кредитам превышают 50% его дохода, уведомлять его о риске неисполнения обязательств и штрафных санкциях, связанных с этим. Пока это касается займов более 100 тыс. рублей, в дальнейшем, возможно, норматив будет ужесточаться, и частично приведет к перетоку спроса на короткие заемные деньги в серый сектор, к нелегальным кредиторам.  

Дело еще и в том, добавляет Александр Шустовчто наш норматив в 50% ежемесячного дохода исчисляется сейчас от дохода после уплаты всех налогов, а, например, в Европе это 70-80% дохода до уплаты налогов. Путь к решению этой ситуации, скорее, лежит в совершенно другой плоскости, а именно — в повышении производительности труда, создании как высокопроизводительных рабочих мест, так и условий для развития малого и среднего бизнеса, через которые домохозяйства смогут повысить свои доходы, продолжая брать заемные деньги и таким образом давая импульс роста экономике и личному благосостоянию.   

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