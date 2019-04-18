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Курс доллара резко отреагировал на новости из Германии

Москва, 18.04.2019
  • Курс доллара резко отреагировал на новости из Германии

DPA/TASS

Курс доллара в четверг перешел к сильному росту к евро и ряду других валют на фоне публикации слабых данных по экономике Германии.

Индекс доллара подскочил после этих новостей на 0,32% - до 97,32 пункта. Эта новость добавила негатива другим активам EM, в том числе и рублю. Курс доллара укрепился к российской валюте к 16.53 мск на 16 копеек, уступив ранее достигнутый важный рубеж - 64,00 рубля, курс евро при этом потерял 6 копеек - 72,04 рубля.

Данные по производственному PMI Германии оказались более слабыми, чем прогнозировалось. В итоге курс доллара достиг 10-дневного максимума к евро - 1,1249.

Ранее правительство Германии уже второй раз в 2019 году существенно понизило прогноз экономического роста страны на этот год. Новый прогноз предполагает, что немецкий ВВП в 2019 году вырастет лишь на 0.5%. В январе власти ожидали рост на 1%, а осенью прошлого года — на 1.8%.

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