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«Мягкая сила» нового оружия КНДР

Москва, 18.04.2019
Испытаниями тактического оружия нового типа Ким Чен Ын «набивает себе цену» перед будущими переговорами с США
#Мир
  • «Мягкая сила» нового оружия КНДР

Телетрансляция новостей об об испытании КНДР управляемого тактического оружия нового типа

AP/TASS

Восемнадцатого апреля 2019 года северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи объявило об успешном испытании тактического управляемого оружия нового типа. О каком именно оружии идет речь, государственное СМИ Северной Кореи пока не уточняет, однако известно, что оно обладает «мощной боеголовкой», а в ходе испытаний был применен «особый режим наведения полета». Северокорейский лидер Ким Чен Ын, лично руководивший тестовой стрельбой, заявил, что «завершение разработки системы вооружения служит событием очень весомого значения в повышении боевой мощи народной армии». 

По данным агентства Reuters, это первое публичное испытание оружия Пхеньяном с момента второго американо-северокорейского саммита, прошедшего в Ханое в феврале этого года. Напомним, что саммит завершился досрочно без подписания итогового соглашения. Вашингтон остался непреклонен и не захотел идти на какие-либо уступки, в том числе в вопросе антикорейских санкций. Между тем в ходе своего выступления в парламенте Северной Кореи в прошлую пятницу Ким Чен Ын заявил о готовности провести третью встречу с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что его отношения с американским лидером продолжают оставаться хорошими. 

«Если США найдут решение, которое мы будем разделять с ними, и с правильной позицией предложат проведение переговоров глав КНДР и США, то мы готовы еще один раз согласиться на это, – заявил Ким Чен Ын. – Я без колебания подпишу соглашение, только если оно будет написано таким образом, чтобы отвечать интересам КНДР и США, будет справедливым и взаимоприемлемым. До конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента».

Испытание нового оружия КНДР вовсе не противоречит словам ее лидера. О мирном настрое Северной Кореи свидетельствует два примечательных факта. Во-первых, страна объявила об испытаниях открыто посредством государственного информагентства. Во-вторых, само «тактическое оружие» не представляет угрозы для США, так как является оружием ближнего действия. Таким образом, Ким Чен Ын пытается повысить свой статус и укрепить позиции страны перед будущими переговорами с американским лидером.

«Безусловно, на фоне общей ситуации вокруг северокорейского урегулирования любые испытания вооружений с трансграничной дальностью имеют политический характер. Пхеньян как бы напоминает, что он не поддастся никаким санкциям и продолжает развивать свои технологии, а потому единственно перспективным путем являются взаимные компромиссы, а не ультиматумы», – считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Кроме того, своими испытаниями нового оружия Северная Корея не нарушает каких-либо международных обязательств. Все последние резолюции Совбеза ООН по отношению к КНДР касались ядерных испытаний и межконтинентальных баллистических ракет. В данном случае «тактический тип вооружений» подразумевает оружие ближнего действия. К тому же это уже не первый случай, когда КНДР тестирует новые неядерные виды вооружения. Так в ноябре 2018 года Ким Чен Ын успешно провел испытание «высокотехнологичного оружия». Детали прошлого испытания также остались нераскрытыми. Военные эксперты Южной Кореи полагают, что в этот раз КНДР могла тестировать многоцелевые крылатые ракеты с дальностью полёта около 20 километров.

Несмотря на то, что дата и время третьей встречи между американским и северокорейским лидерами еще неизвестны, Ким Чен Ын уже сегодня активно готовится к диалогу с Америкой. Так 12 апреля 2019 года в КНДР завершилась первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, на котором Ким Чен Ын получил новый титул – верховный представитель всего корейского народа. Также на первой сессии парламента было объявлено о серьезной кадровой перестановке за много лет: второй и третий по значимости посты в Северной Корее заняли новые лица. Скорее всего, модернизация партийного аппарата косвенно связана с изменением политики Кима по отношению к Америке. Об этом свидетельствует и смягчение риторики северокорейских СМИ в адрес «американских империалистов». Также нельзя не упомянуть о будущей встрече северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая, по прогнозам, должна состояться уже в конце апреля этого года. Посредством встреч с лидерами России и Китая северокорейский вождь повышает свой собственный вес на политической арене,  используя нетипичную для Северной Кореи «мягкую силу» вместо привычных ядерных угроз.

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