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Цена на нефть обновила максимумы

Москва, 18.04.2019

Цены на нефть показывают активную динамику к росту на новостях о снижении запасов в США. Так сорт Brent обновил максимум с ноября прошлого года на данных API.

По состоянию на 8.16 по московскому времени нефть выросла на 0,36%, достигнув $71,98 за баррель. Днем ранее цена на нефть достигла $72,04 за баррель, что является максимумом с 8 ноября 2018 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI показала рост 0,67%, достигнув  $64,48 за баррель.

Внимание инвесторов привлекают данные по сокращению запасов нефти в США на 3,096 миллиона баррелей. Неделей ранее было отмечен рост на 4,091 миллиона баррелей.

Как подчеркнул сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу, данные о запасах в США послужили ключевым фактором роста цены на нефть.

Сегодня инвесторы ожидают  информации от минэнерго США. По прогнозам аналитиков, данные укажут на рост запасов нефти в Соединенных Штатах на 1,711 миллиона баррелей после роста на 7,029 миллиона баррелей двумя неделями ранее.

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