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В России может появиться новый налог

Москва, 18.04.2019

Платежи за сброс неочищенных стоков в сточные воды могут заменить экологическим налогом, сообщил в интервью «Российской газете» руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Инициатива обсуждается финансовым блоком правительства. Основными загрязнителями российских сточных вод являются производственные предприятия и фабрики. Как уверены авторы инициативы, новый налог поможет ускорить им модернизацию очистных сооружений и послужит определенным стимулом.

«Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — считает Кириллов.

Он добавляет, что правительство оказывает помощь таким предприятиям в усовершенствовании очистных сооружений, субсидируя кредиты на эти цели. Подобной материальной помощью уже воспользовались 40 компаний на общую сумму 5,3 млрд рублей. Общая стоимость проектов модернизации достигла 146,2 млрд рублей.

Ранее Минфин вынес на обсуждение законопроект о включении в Налоговый кодекс глав об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

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