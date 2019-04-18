Онихомикоз – когда нужно быть осторожным

Стоит обратить внимание и на свои ноги. Особенно тем людям, которые часто посещают бассейн, сауну и другие общественные места. В группе риска и те, кто носит неудобную или не очень качественную обувь, в которой ноги мерзнут или потеют. Чем же это все грозит? При весеннем ослаблении иммунитета и сопутствующих факторах на ногтях ног может развиться грибок – онихомикоз. Заболевание не такое уж безобидное. Если его не лечить, то оно может перейти в хроническую форму и ухудшать качество жизни многие годы, подробнее о лечении на официальном сайте Экзодол. Грибок вызывает неприятные ощущения, зуд, а еще он портит привлекательность ног с эстетической стороны.

Статистика по онихомикозу

Количество людей, которые страдают от этого заболевания, растет ежегодно на 5%. Всего же в мире около 10% от всего населения страдает от грибковых заболеваний ногтей. Считается, что мужчины в полтора раза чаще болеют онихомикозом, чем женщины. Более подвержены грибку ногтей и люди с возрастом, у детей же заболевание почти не встречается. У детей быстро растет ногтевая пластина. В возрасте после 70 лет почти у каждого второго жителя планеты наблюдается онихомикоз, потому что ногти растут медленно.

Особенности инфекции

Инфекция попадает на ноготь, обычно это Trichophyton, Candida или другой грибок. Он поражает ногтевую пластину, но часто распространяется и на расположенные рядом мягкие ткани. Если инфекция распространилась, то она уже называется паронихией, это патология лечится сложнее, подробнее на официальном сайте Exodol. Грибок нарушает в ногтях нормальные физиологические процессы, из-за чего прекращается и рост. Перестает производиться кератин. Если углубиться в анатомию, то именно из кератина и состоит ногтевая пластина, без его выработки она просто не растет.

Где можно заразиться грибком

Исследования показали, что чаще всего люди заражаются в бытовых условиях, именно от своих родственников, даже если семья небольшая. Заразиться грибковой инфекцией несложно и в местах общего пользования:

спортзалы;

бассейны;

салоны красоты;

гостиницы;

сауны и бани.

Передается грибок через общую обувь, часто в семье все носят домашние тапки, предлагают их гостям. Грибок может оставаться не только на обуви, но и коврах, полотенцах, других предметах обихода. При ходьбе босиком грибок просто передается через линолеум, ковры, другие напольные покрытия.

Грибковым заболеваниям подвержены и люди с некоторыми заболеваниями или повышенной потливостью ног. Среди таких заболеваний стоит выделить:

сахарный диабет;

плоскостопие;

атеросклероз.

Грибок поражает ногтевые пластины, если наблюдается нарушение кровообращения в конечностях. Повлиять негативно может даже прием антибиотиков или гормональных контрацептивов.

Стоит обратить внимание и на обувь, носки и чулки. Все это должно быть удобным, сделанным из натуральных, «дышащих» материалов. Когда вентиляция в обуви плохая, то это становится лучшей средой для размножения грибка. В неудобной обуви ноги не только потеют, еще они подвергаются травмам, нарушается кровообращение.

Руки и ноги многих людей часто контактируют с моющими средствами, химией. Все это ослабляет ногти, делает их ломкими и пористыми. Именно такие ногти и подходят грибку, чтобы поселиться и развиваться на ногтевой пластине. Потому от грибка ногтей часто страдают работники пищевой промышленности.

Здоровый ноготь редко подвергается влиянию грибка, если человек находится в группах риска.

Как выявить грибок ногтей

Ногти становятся желтоватыми, пористыми, меняется их структура. Грибковые инфекции отличаются, в зависимости от этого разнится и проявление инфекции. Некоторые грибки влияют таким образом, что ноготь становится черным. Нередко разные патологии на ногтях могут свидетельствовать о других заболеваниях и не иметь ничего общего с грибком.

Потому так важно провести своевременную диагностику, занимается этим врач дерматолог. Самолечение ни к чему хорошему тоже не приведет. Важно понимать то, что чем дольше грибок будет развиваться на ногтях, тем сложнее его потом вывести. На ранней стадии избавиться от грибка проще всего. Используются различные препараты против грибка – они прописываются местно и внутренне. Без должного и своевременного лечения грибок может оставить человека вообще без ногтей. Он пагубно влияет и на организм в целом, выделяя токсины, снижая иммунитет.

Потому стоит вовремя обращаться к квалифицированным врачам и проводить профилактику.

По материалам: http://exodol.com/