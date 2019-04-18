Песков рассказал о переговорах Кремля с советником Трампа

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – заявил, что Фиона Хилл, советник главы Белого дома Дональда Трампа, провела встречу в Москве с Юрием Ушаковым, помощником президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, на встрече обсуждались российско-американские отношения. При этом он уточнил, что тема возможных переговоров на высшем уровне не поднималась, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне появилась информация, что советник президента США Фиона Хилл находится в Москве. Также сообщалось, что она провела встречи в аппарате Совбеза РФ и в российском внешнеполитическом ведомстве, в частности, с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. При этом ранее визит в Россию официального представителя Белого дома не афишировался.